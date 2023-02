Hochburgen und Wahlbeteiligung: FPÖ färbte Behamberg blau

Weniger Wahlberechtigte, aber mehr abgegebene Stimmen. Die Landtagswahl lockte heuer prozentuell gesehen mehr Menschen an die Wahlurnen. So stieg die Wahlbeteiligung von 69,2 Prozent auf 75,7 Prozent. „Kaiser“ diesbezüglich war übrigens erneut die Gemeinde Euratsfeld mit 86,7 Prozent. Die geringste Beteiligung gab es in Ennsdorf mit 64,1 Prozent. Detail am Rande: Mit 1.862 ungültigen Stimmen gibt es um 752 mehr als 2018. Bemerkenswert ist weiters, dass die Neos überall Gewinne verbuchen konnten, mit Ausnahme von Behamberg. Hier liegt die FPÖ zudem vor der ÖVP – ebenfalls ein Unikum.

Das schwächste Ergebnis verbuchte die ÖVP in Ennsdorf (22,6 %), das beste in St. Georgen am Reith (50,4 %), dem einzigen Ort, wo die Volkspartei über 50 Prozent kam. Die SPÖ schnitt hingegen in Ertl am schlechtesten ab (6,6 Prozent), am besten in St. Valentin (37,5 Prozent), der Heimatgemeinde von Spitzenkandidatin Kerstin Suchan Mayr. In Ertl liegen die Freiheitlichen mit ihrem stärksten Ergebnis (38,4 Prozent) gar mehr als 30 Prozent über der SPÖ. Hingegen konnte die FPÖ in St. Georgen/Reith nur mit 20,7 Prozent über- zeugen.

Die grüne Hochburg befindet sich in Seitenstetten (9,8 %), jene der Neos in Aschbach (7,7 %). Einen schwierigeren Stand hatten die Grünen in Hollenstein und Kematen (jeweils 3,1 %), die Neos besonders in St. Pantaleon-Erla (3,9 %).

Ziel-Gründer Wolfgang Durst erzielte in Waidhofen mit 3,2 Prozent das beste Ergebnis, konnte aber in St. Georgen am Reith nur zwei Wählerinnen oder Wähler überzeugen.

Herbe Verluste gab es für die ÖVP übrigens auch in der Stadt Waidhofen, wo man von 55,2 Prozent auf 36,8 Prozent abstürzte. Die SPÖ landete von 19,7 auf 19,1 Prozent, die FPÖ konnte sich mehr als verdoppeln. Zugewinne gab es zudem für die NEOS und die Grünen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.