Am Samstag, 12. Dezember, und Sonntag, 13. Dezember, finden in Niederösterreich Corona-Massentestungen statt. Dabei handelt es sich um Antigen-Schnelltests, die mittels Nasen-Rachenabstrich vorgenommen werden. Diese Tests sind freiwillig, kostenlos und richten sich grundsätzlich an alle Bürger ab sechs Jahren.

Diese Massentests sind für die Gemeinden mit einem großen Aufwand verbunden. Daher sind einige noch auf der Suche nach Helfern. So etwa die Gemeinde Behamberg, wo Bürgermeister Karl Josef Stegh auf die Mitarbeit von Gemeindebürgern hofft. "Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wenn Sie bereit sind mitzuhelfen, bitte am Gemeindeamt melden. Unsere Behamberger Ärzte haben schon zugesagt. Auch Sie können beitragen, dass wir wieder in die Normalität unseres Lebens zurückkommen. Danke schon jetzt dafür", richtet er einen Appell an alle Behamberger.

Für den Massentest erhält jeder Bürger ab 16 Jahren bis zum 7. Dezember per Post eine persönliche Einladung mit einem exakten Testtermin. Um Menschenansammlungen und größere Warteschlangen zu verhindern, wird vor dem Testtermin um eine Online-Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung ersucht.

Zum Test selbst müssen Bürger ihre eCard, einen Ausweis und wenn möglich einen Ausdruck der Anmeldung mitnehmen. Nach einer Stunde kann das Ergebnis online unter www.testung.at/ergebnis selbst abgerufen werden. Nur bei einem positiven Test werden die betroffenen Personen aktiv von der Behörde verständigt.

Vor diesen Tests am 12. und 13. Dezember können sich am Wochenende davor noch alle Lehrer und das gesamte Schulpersonal gratis testen lassen. Eine der drei Teststationen im Bezirk Amstetten befindet sich in Haag beim Ausstellungsgelände.