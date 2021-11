Neue Mostviertler Apfel- und Birnensorten wurden entdeckt

Mostbirnen sind eine einzigartige Ressource, die es nirgendwo auf der Welt in einer solchen Vielfalt gibt wie im Mostviertel. Experten gehen allein in der Region der Moststraße von mehreren hundert Sorten aus. Von dieser Vielzahl sind mittlerweile 248 Mostbirn- und Mostäpfelsorten pomologisch beschrieben. Doch nur etwa 15 Mostbirnsorten finden in der gegenwärtigen Obstwirtschaft eine nennenswerte Verwendung.

Durch die Überalterung der Baumbestände, Krankheiten und Abholzung drohen viele Sorten verloren zu gehen. Daher hat es sich die Moststraße zum Ziel gesetzt, die Sortenvielfalt des Mostviertels auch für die nächsten Generationen zu erhalten und Sortenbestimmungstage für Privatpersonen durchzuführen. Bei den diesjährigen Sortenbestimmungstagen wurden an insgesamt vier Abgabeterminen rund 350 Apfel- und Birnenproben eingereicht.

Jede abgegebene Sorte wurde dann von den Fachexpertinnen für Pomologie, Martina Schmidthaler und Gerlinde Handlechner, akribisch untersucht und pomologisch bestimmt. Eine kleine Sensation ergab sich nach mehrmaliger Begutachtung einiger unbekannter Sorten, erzählen die beiden: „Wir haben zahlreiche Sortenschätze gefunden. Besonders die neu entdeckten Sorten, wie die Zitzenrenette, der Tiefäugl oder der Mostzigeuner, begeistern uns.“

10 von 22 verschollen geglaubten Sorten

Durch die Bestimmungen konnten zahlreiche verschollen geglaubte Mostbirnensorten und die dazugehörigen Mutterbäume wiedergefunden werden. Dazu zählen unter anderem die Steger Mostbirne, die Kleine Füchselbirne oder der Große Mostputzer.

„Von insgesamt 22 verschollen geglaubten Sorten konnten zehn wiedergefunden werden. Dies ist für den zukünftigen Sortenerhalt der Kulturlandschaft von großer Bedeutung. All jene, die ihr Obst zum Bestimmen gebracht haben, sind Teil dieser Erhaltung, dafür sind wir sehr dankbar“, erklärt Martina Schmidthaler. Nach den restlichen zwölf Sorten, die im Buch „Äpfel und Birnen – Schätze der Streuobstwiesen“ unter den verschollenen Sorten bereits dokumentiert sind, wird weiter gesucht.

Die Obfrau der Moststraße, Michaela Hinterholzer, lobt das gesamte Projektteam: „Als Obfrau der Moststraße macht mich das Ergebnis der diesjährigen Sortenbestimmungen sehr stolz. Dank der Unterstützung von Blühendes Österreich und der Arbeit des gesamten Teams der Moststraße rund um Geschäftsführerin Maria Ettlinger und Projektleiter Mathias Weis sowie unseren beiden Pomologinnen, ist es uns gelungen, einen weiteren Schritt zum Sortenerhalt unserer Kulturlandschaft an der Moststraße beizutragen. Das ist und bleibt auch zukünftig unser wichtigstes Ziel.“