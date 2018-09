Der Bezirksvorsitzenden der SPÖ, Landesrätin Ulrike-Königsberger-Ludwig, tut der Abgang Christian Kerns als Bundesparteiobmann leid. „Ich schätze ihn und seine Arbeit. Er wäre aber sicher auch ein guter Spitzenkandidat für die europäische Sozialdemokratie, weil er ein anderes Weltbild vertritt als viele andere Politiker, die Zurzeit auf europäischer Ebene arbeiten, und er eine klare Vorstellung von einem friedlichen, offenen und toleranten Europa hat.“

Dass die SPÖ sich nun so rasch auf Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin Kerns geeinigt hat, begrüßt die Bezirkschefin. „Denn damit wird wochenlanges Spekulieren vermieden. Mit Pamela Rendi-Wagner wurde eine sehr gute Lösung gefunden. Sie ist eine Frau, die auf berufliche Erfolge verweisen kann, sie hat Kampfgeist, Durchschlagskraft und Kommunikationsstärke, bringt aber auch die nötige soziale Kompetenz sowie die ,Hemdsärmeligkeit‘ mit, die sie als Vorsitzende braucht.“ Rendi-Wagner werde den modernen Weg der SPÖ weitergehen. Wichtig sei nun aber, dass sich die Partei in den kommenden Monaten geschlossen hinter sie stelle.

ÖGB-Regionalsekretär Helmut Novak, SPÖ-Obmann in Sonntagberg, wurde vom Kern-Abschied auch überrascht. „Ich bin nicht so weit in den Gremien drinnen, als dass sich das für mich abgezeichnet hätte. Persönlich verstehe ich Christian Kerns Entscheidung aber. An der Oppositionsspitze zu stehen und keinen Widerhall zu finden, ist nicht einfach.

Für mich war er trotzdem der beste Parteivorsitzende. Für die Europawahl nächstes Jahr hat er meine volle Unterstützung. Ich stehe aber auch voll hinter Pamela Rendi- Wagner. Ihre Erfahrung in der Gesundheit und ihr politisches Handeln zeichnen sie aus.“

Auch Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner traf der Rückzug Christian Kerns unvorbereitet. „Das ist ein herber Verlust für die Sozialdemokratie in Österreich. Ich habe Christian Kern als sach- und zukunftsorientierten Politiker kennengelernt, der mit vollem Einsatz, niemals für sich selbst, sondern immer für die Menschen und das ganze Land gearbeitet hat. Ich hätte mir aber natürlich gewünscht, dass schon bei Erklärung des Rücktritts das Haus in der Nachfolge gut bestellt ist.“ Pamela Rendi-Wagner ist für Puchebner aber „eine absolut gute Wahl“.

Es gehe nun darum, die Sozialdemokratie zu einen, um in den kommenden Wahlgängen wieder an Stärke zu gewinnen und „mehr soziale Demokratie in die Regierung zu bringen“.