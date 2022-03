Ukraine-Krieg: Hilfswelle hat viele Gesichter

Die Notlage angesichts des Ukraine-Kriegs hat im Bezirk eine Hilfswelle ausgelöst.

Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Weistrach rund um Organisator Gregor Payrleitner errichtete zwei Abgabestellen. Dabei wurde rasch klar, dass das ursprünglich angedachte Ziel von zehn bis 15 Säcken mit Winterkleidung übertroffen wird. Unzählige Anrufe erreichten Payrleitner, in denen sich Mitmenschen für diese Aktion bedankten oder ihre Mithilfe anboten. Am Donnerstag Abend verpackten die Mitglieder die Kleidung und verluden sie für den Transport in das Löschfahrzeug. Am Freitag fuhren drei Mitglieder mit dem Ukrainer Sergej Marushko nach Pasching zur Sammelstelle der griechisch-katholischen Kirche.

135 Säcke – Ziele ums Zehnfache übertroffen

Dort konnten die insgesamt 135 Säcke abgeladen werden. Das entspricht rund 2.700 Stück an Winterkleidung. Von dort aus startete am Samstag ein Hilfstransport, der über einen humanitären Korridor direkt in das Krisengebiet der Ukraine fahren wird. Im Namen der ukrainischen Bevölkerung sprach Sergej Marushko der gesamten Bevölkerung für die solidarische Hilfe seinen Dank aus. „Die Feuerwehr ist bekannt dafür, rasch und unkompliziert Hilfe zu leisten. Der Zuspruch und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung waren enorm. Ein großer Dank gilt auch der Mannschaft der Feuerwehr Weistrach, auf die ich mich einfach verlassen kann. Immerhin leisteten wir 70 Stunden von der Planung bis zur Abgabe der so dringend benötigten Winterbekleidung“, sagte Organisator Gregor Payrleitner.

Die JVP Haidershofen organisierte über Nahversorger in Haidershofen Hilfspakete mit wichtigen Utensilien. Dank zahlreicher Spenden wurde ein stolzer Betrag von rund 3.000 Euro erreicht. Mit diesem Geld konnten 101 Hilfspakete zusammengestellt werden.

Ihre tiefe Betroffenheit drückten die Mitglieder des Alpenvereins St. Peter in einem Newsletter aus und riefen zur Unterstützung auf. „Zahlreiche Menschen müssen aus der Ukraine Distanzen zurücklegen, Hindernisse überwinden und in Unterkünften ausharren, die weit außerhalb unserer Vorstellung liegen – und das alles mit schlechter oder keiner Ausrüstung“, betonte Obmann Hermann Sonnleitner. Daher sammelte man Schlafsäcke, Rucksäcke, Taschenlampen, Matten, Thermoskannen, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Outdoorjacken, Hauben, Handschuhe, Thermowäsche sowie Trockennahrung. Ein voll geladener Anhänger machte sich auf den Weg Richtung Ukraine.

In Kooperation mit dem Zivilschutzverband sammelte die Gemeinde St. Peter Hilfsgüter. „Die Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sind enorm“, ist Bürgermeister Johannes Heuras stolz. Am Mittwoch wurde via Homepage und sozialer Medien zur Spendenaktion unter dem Motto „St. Peter/Au – wir helfen blau-gelb“ eingeladen, die am Donnerstag stattfinden sollte. Um vielen Menschen eine Spendenmöglichkeit zu bieten wurden die Öffnungszeiten am Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr ausgeweitet.

Zu wenig Platz: Lager ins Foyer des Schlosses verlegt

„Ursprünglich hatten wir einen Raum am Gemeindeamt für die Spenden eingerichtet, doch schnell war klar, dass dieser viel zu klein werden würde. Deshalb haben wir das Spendenlager ins Foyer des Schlosses verlegt“, berichtet Schlossmanagerin Sabine Hummer. Zuletzt war dann fast das ganze Foyer mit Spenden aufgefüllt. „Der Zuspruch war enorm“, bedankt sich Ortsvorsteherin Julia Krifter. Die Mitarbeiter des Bauhofs brachten die Spenden am Freitag nach Amstetten.

In der ÖVP-Bezirkszentrale entstand eine Annahmestelle für die überparteiliche Initiative „blau-gelb hilft blau-gelb“. „In den letzten Tagen hat sich in Niederösterreich eine Welle der Hilfsbereitschaft aufgebaut – so auch bei uns im Bezirk. Die Geschäftsstelle hat Spenden entgegengenommen – zahlreiche Sackerl mit Hygieneartikel sowie Kleidung und Decken. Danke an alle Spender“, sagte Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer. Diese Spenden werden in ein Flüchtlingscamp in Moldau gebracht. „Mit den Spenden senden wir auch eine Botschaft an die Bevölkerung in der Ukraine: Wir sind in Gedanken bei euch und stehen an eurer Seite“, ergänzt Hinterholzer.

Unter dem Titel „Blau-Gelb unterstützt Blau-Gelb“ sammelt auch der SC St. Valentin Artikel und startete einen Facebook-Aufruf. Angenommen werden warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Taschenlampen, Verbandszeug, Windeln, Druckverbände, Hygieneartikel, konservierte Lebensmittel und warme Schuhe. Eine Abgabe ist am Vereinsgelände täglich von 18 bis 20 Uhr möglich.

Auch die Bürgerliste Für Haag hat eine Aktion gestartet. „Nach dem ersten Aufruf war die Hilfsbereitschaft so rasch und überwältigend, dass bereits wenige Tage später der erste Lkw voll mit Matratzen, Decken, Schlafsäcken, Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln nach Ardagger zu ORA International fahren konnte“, berichtete Thomas Stockinger.

Die Sammlung läuft weiter. Abgegeben werden können die Hilfsgüter in der offenen Wagenhütte von Bürgerlisten-Obmann Martin Stöckler (Schudutz 9/2, 3350 Haag).

