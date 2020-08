Bundeskanzler, Gesundheitsminister und Tourismusministerin wurden in den vergangenen Monaten nicht müde, die Österreicher davon zu überzeugen, dass sie im heurigen Jahr ihren Urlaub nicht im Ausland, sondern im eigenen Land verbringen sollen. Hier sei man sicher, wurde der Bevölkerung vermittelt. Dass dem nicht so ist und ein Aufenthalt in einem österreichischen Luxushotel trotz Einhaltung des Babyelefanten-Abstands in der Quarantäne enden kann, musste eine vierköpfige Familie aus dem westlichen Mostviertel in der Vorwoche erfahren.

Positiv getestete Dame saß am Nebentisch

Das Ehepaar aus dem Bezirk Amstetten wollte mit seinen beiden Kindern (1 und 6 Jahre alt) einen unbeschwerten Urlaub in der Bergwelt Osttirols verbringen. Gleich beim Eintreffen im 4*+-Hotel am Sonntag wurde den Mostviertlern ein umfangreiches Covid-19-Präventionskonzept in Papierform übergeben. So sah das Hotelmanagement für Frühstück und Abendessen einen während des gesamten Aufenthalts gleichbleibenden Tisch im Restaurant vor.

„Die Tische sind dort mit Abständen von einem Meter angeordnet. Der Holz-Babyelefant erinnert nicht nur beim Buffet, sondern in zahlreichen öffentlichen Bereichen der Anlage, an die Abstandsregeln“, schildert die Mostviertlerin. Dass dieser Mindestabstand von einem Meter aber nicht mit den Vorgaben des Sozialministeriums im Falle eines Kontakts mit einer Covid-19 positiv getesteten Person korreliert, mussten die Urlauber wenig später erfahren, denn am Sonntagabend und Montagfrüh saß eine Dame, die später Corona-positiv getestet wurde, am Nebentisch. „Der Einmeter-Abstand zwischen den beiden Tischen im Restaurant hat uns zwei Tage später am Mittwochnachmittag einen Absonderungsbescheid der zuständigen Bezirkshauptmannschaft beschert, verbunden mit dem Verbot, das Hotelzimmer zu verlassen“, erklärt die verärgerte Urlauberin.

Quarantäne trotz negativem Ergebnis

Am Folgetag wurde auch bei ihr und ihrem Mann sowie den beiden Kindern ein Corona-Test durchgeführt. Nach Vorliegen des Testergebnisses durfte die Familie Freitagfrüh die Heimreise antreten. „Wir wurden als Kategorie 1-Kontaktpersonen eingestuft, weil die Richtlinie des Sozialministeriums besagt, dass Personen, die für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung unter zwei Metern Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, umgehend einem Covid-19-Test zu unterziehen sind und unabhängig vom Testergebnis, das in unserem Falle Gott sei Dank negativ war, eine zehntägige Quarantäne antreten müssen.“

Die Urlaubsfreuden der Mostviertler waren damit endgültig dahin. Auch ein geplanter Wechsel des Hotels nach vier Tagen Bergluft an den Kärntner Weißensee blieb der Familie verwehrt. „Dank eines großzügigen Hoteliers konnten wir uns wenigstens die hohen Stornokosten für diesen nicht antretbaren Hotelaufenthalt ersparen“, hatte die Familie zumindest ein wenig Glück im Unglück.

„Elefantenkuh- statt Babyelefanten-Abstand – sonst droht Quarantäne im Österreich-Urlaub!“ warnt die Mostviertler Familie vor einem Urlaub mit ungewollten Folgen

Die schönste Zeit des Jahres war für die vier vorzeitig zu Ende, der Ärger über die fehlende Aufklärung ist aber noch lange nicht verflogen. „Uns ist bewusst, dass viele österreichische Wirtschaftssektoren von der Coronakrise massiv betroffen sind und es eine große Herausforderung für die Wirtschaftstreibenden ist, gesundheitliche und betriebswirtschaftliche Interessen in Gleichklang zu bringen. Dennoch sind wir der Meinung, dass aufgrund dieser Unterschiedlichkeiten zwischen den behördlichen Vorgehensweisen bei der Kontaktpersonen-Ermittlung und WKO-Empfehlungen dringender Aufklärungsbedarf gegenüber der österreichischen Bevölkerung gegeben ist“, kritisiert die Familie, dass man die Urlauber in falscher Sicherheit wiege.

Nur wenn die Bürger darüber Bescheid wissen, sei nach Ansicht der Familie gewährleistet, dass „Urlauber tatsächlich die groß beworbenen ungetrübten Urlaubsfreuden im sicheren Land Österreich erleben und ohne Absonderungsbescheid die Heimreise antreten können“. Für sie kam die Erkenntnis, dass der mittlerweile ins Herz geschlossene Babyelefant als Sinnbild für den Einmeter-Abstand in Corona-Zeiten in der österreichischen Hotellerie nicht vor einem Absonderungsbescheid schützt, leider zu spät.