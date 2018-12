Paukenschlag in de Wirtschaftskammer: Reinhard Mösl, erst seit 2015 im Amt,erklärte überraschend seinen Rücktritt (wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Den Rückzug begründet er damit, dass „ihm die zeitlichen Ressourcen für seinen Betrieb in Haag fehlen, der Smoothies produziert und sich in einer Phase der strategischen Neuausrichtung befindet.“ Darauf will er sich nun konzentrieren.

Als seinen Nachfolger schlug er Gottfried Pilz aus Neuhofen an der Ybbs vor. Der Vorschlag wurde in der letzten Bezirksgruppen-Vorstandssitzung des Wirtschaftsbundes ohne Gegenstimme angenommen. „Ich respektiere die Entscheidung von Reinhard Mösl und schätze seine unternehmerische Verantwortung“, erklärt Wirtschaftsbundobfrau Michaela Hinterholzer. Für einen Firmenchef müsse sein Betrieb natürlich Vorrang haben.

Mösls Nachfolger Gottfried Pilz ist seit 2015 Mitglied des Bezirksstellenausschusses und betreibt ein Versicherungsmaklerunternehmen mit Sitz in Neuhofen/Ybbs, Schiedlberg und Linz. In der Wirtschaftskammer NÖ ist er unter anderem Fachgruppenobmann der Versicherungsmakler. „Ich möchte durch meine ausgleichende Art einen Beitrag zu einem Miteinander leisten. Eine Gesellschaft funktioniert nur durch Geben und Nehmen“, betont Pilz.

Hinterholzer gibt dem designierten Obmann Vorschusslorbeeren: „Mit Gottfried Pilz haben wir einen Kandidaten, der nicht nur knapp dreißig Jahre unternehmerische Erfahrung mitbringt, sondern auch aufgrund seiner Kammerfunktionen auf Landesebene gut in der Organisation vernetzt ist.“