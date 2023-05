Natur, Klima und Jagd im Fokus

Mit einem Gottesdienst – zelebriert von Abt Petrus Pilsinger – in der neuen Stocksporthalle Wolfsbach begann dieser Festtag für die Jägerschaft aus dem Bezirk Amstetten und des Magistrates Waidhofen/Ybbs, der Wolfsbacher Jakob Aichberger hat als Student an der Bruckner-Universität in Linz eigens für diesen Anlass eine Jägermesse für die Jagdhornbläser des Hegeringes Wolfsbach unter Hornmeister Leonhard Aichberger komponiert, die die Messfeier musikalisch umrahmten. Abt Petrus wiederum sprach am Sonntag des Guten Hirten vom „Hören und Lauschen“, spricht doch Gott in der Natur zu den Menschen. „Wenn auch die Schöpfung heute ‚seufzt‘, wer gläubig lebt, ist dankbar für das Geschenk ‚Natur‘ und auch für die Erfahrung und das Erleben einer Gemeinschaft wie jener der Jagd“, führte der Wolfsbacher Pfarrer weiter aus. Bezirksjägermeister Johann Wagner konnte Ehrengäste aus Politik, Landwirtschaftskammer und seitens des Jagdverbandes begrüßen, Jagdhornbläser aus dem gesamten Bezirk unter Robert Wieser umrahmten die Veranstaltung. In ihren Grußworten betonten Bürgermeister Josef Unterberger, Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer und Landtagsabgeordneter Anton Kasser den notwendigen Dialog mit allen irgendwie an der Jagd Beteiligten, der Behörde, der Jägerschaft, dem Jagdausschuss, und vor allem auch der Bevölkerung sowie den Freizeitnutzern im Naturraum Wald. Sie forderten überdies ein gedeihliches Miteinander und Fingerspitzengefühl ein, die Bezirkshauptfrau berichtete auch über eine Erhöhung der Abschussverfügungen.

Wald-Wild-Thematik

Danach erfolgte die Wahl der Delegierten fast einstimmig; als solche fungieren zukünftig: Johann Zehethofer, Martin Schnabler, Martin Kendlbacher, Herbert Wailzer, Leopold Pfeiffer und Michaela Mader. Forstdirektor Werner Löffler sprach in seinem Fachreferat zum Thema „Wald und Klimaveränderung – Aspekte der Wald-Wild-Thematik“. Nachdem 41% der Fläche von NÖ (790.000 Hektar) Waldland sind, spielen Temperaturerhöhung und Rückgang von Biodiversität und Grundwassers auch hier eine bedeutende Rolle: „Das Waldbild ändert sich, der ‚Klimastress‘ führt unabdinglich zu einem Baumartenwechsel, es gilt daher strukturierte und artenreiche Wälder zu planen, und auch die Naturverjüngung sowie das Durchforsten sind notwendig, um größere Schäden zu vermeiden“, fordert der Forstexperte ein. Zudem spiele auch noch das Wildeinflussmonitoring eine Rolle. Bezirksjägermeister Wagner bat den Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer um Stellungnahmen zur Abschussdichte und Jagdausbildung, aber auch zu den Projekten „Handwerk Jagd“ oder „Wildes Revier“, wobei sich Kinder online von Au und Feld, Berg und Jagdhütte in Form einer Entdeckungsreise ein Bild machen können. Der Leiter der Bezirksforstinspektion Amstetten, Friedrich Hinterleitner, sowie die Bezirksjägermeister-Stellvertreter Lukas Firmberger und Martin Schnabler informierten über das Problemfeld Nieder- und Raubwild, die Jagdhundehaltung mit 123 Revierhunden (23 verschiedene Rassen) in 161 Revieren, Seuchengefahr, sicheren Umgang mit Jagdwaffen und die vorbildliche und wichtige Funktion der Jagdleiter. Nach 11 Ehrungen – Hermann Maderthaner erhielt die Ehrenmedaille in Gold – musizierte die „Jagdstubenmusi“ den Frühschoppen, ehe Hundeführer des Bezirkes noch ihre Jagdhunde und deren Einsatzmöglichkeiten vorstellten.

Einige der gewählten Delegierten: Kurt Zeilinger, Leopold Pfeiffer, Bezirksjägermeister Hannes Wagner, Franz Bruckschwaiger, Michaela Mader, Martin Kendlbacher, Rosemarie Schachermayr, Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer, Johannes Zehethofer sowie die Bezirksjägermeister-Stellvertreter Lukas Firmberger und Martin Schnabler (von links). Foto: NÖN, Penz

Hermann Maderthaner erhielt die Ehrenmedaille in Gold; dahinter Lukas Firmberger, Franz Hochholzer, Hannes Wagner und Martin Schnabler (von links). Foto: NÖN, Penz

Einige der Geehrten Foto: NÖN, Penz

