Adalbert Gugler hat besten Most des Landjugend-Bezirks Haag

Jeder Landjugend-Sprengel aus den sechs Mitgliedsgemeinden Ernsthofen, Haag, Haidershofen, Strengberg und St. Valentin veranstaltete im März eine Vormostkost. Aus den Vormostkosten qualifizierten sich jeweils fünf Moste für die Bezirksvormostkost, die beim Mostheurigen Hansbauer in Haag stattfand. Dort gab es wieder eine Bewertung der Moste. Die besten 15 schafften es schlussendlich zur Bezirksmostkost. Die fünf besten Moste der Bezirksvormostkost nahmen auch an der Viertelsmostkost in der Fachschule Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land) teil.

Fragerunde für Ehrengäste

Als Ehrengäste waren unter anderem die Bürgermeister der sechs Gemeinden bzw. Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder (ÖVP) in Stellvertretung des Haager Bürgermeisters Lukas Michlmayr, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, der Obmann der Kleinregion Mostviertel-Ursprung Karl Stegh, Bezirksbäurin Renate Haimberger und der Obmann der Landjugend Niederösterreich, Markus Höhlmüller, anwesend. Zu Beginn spielte die „Tanzlmusi Mostbradler“ auf. David Eglseer, der Obmann der Landjugend Bezirk Haag, und Leiterin Elisabeth Reißner begrüßten anschließend das Publikum und baten Karl Stegh, Anton Kasser und Renate Haimberger für eine Fragerunde auf die Bühne.

Musik und Speis und Trank

Darauf folgte die Mostgütesiegelverleihung, bei der zehn silberne und zehn goldene Gütesiegel verliehen wurden. Als bester Most des Landjugendbezirks Haag wurde der Apfel-Birne-Most von Adalbert Gugler (Pold z'Imberg) aus Haag vor Karl Wagner (Wastelbauer) aus Strengberg und Lukas Holzner (Manzl) aus Haidershofen ausgezeichnet. Nach der Schätzspielauflösung folgte eine Aufführung der Volkstanzgruppe Zeillern. Darauf spielte das Blasmusik-Ensemble „WestWinkelBrass“ auf. Neben den Mosten durfte sich das Publikum an einer guten Jause aus regionaler Produktion erfreuen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.