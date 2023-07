87 Prozent Auslastung beim Haager Theatersommer

Die 23. Auflage des Theatersommers Haag mit der Komödie „Ella, Ella“ ist vorbei. Am Samstagabend ging es dort ein letztes Mal nach Griechenland. Die Akropolis auf dem Hauptplatz wird danach Geschichte sein. In den letzten Wochen war der Haager Hauptplatz zu Athen geworden, wo die Adaption des Klassikers „Lysistrata“ in einer gelungenen Produktion, 7.500 Besucher anzog.

Die Geschichte rund um die aufständischen Frauen, die ihre Männer bewegen wollen, dem Krieg endlich ein Ende zu bereiten, wurde zum brisanten Diskussionsstoff. Intendant Christian Dolezal hat zum richtigen Zeitpunkt dieses Stück zur Aufführung gebracht und besonders mit einem hervorragenden Team für Staunen gesorgt, hörte man immer wieder von den Besucherinnen und Besuchern. Kritik und Publikum lobten die hochwertige Produktion. „Ich bin erschöpft, bin glücklich und zufrieden. Tatsächlich ist es wieder gelungen, ein besonderes Stück auf die Bühne des Haager Theatersommers zu bringen. Ich fühle mich froh, dass unsere Gäste für modernes Theater offen sind. Besonders angetan war ich vom Beifallsorkan bei der Premiere und dem positiven Echo nach den Aufführungen“, erklärt Dolezal.

Alle Vorstellungen waren heuer regenfrei

Geschäftsführer Gerhard Stubauer zieht eine durchaus positive geschäftliche Bilanz und gibt einen Rückblick auf den Theatersommer 2023. „Es war ein extrem schöner Sommer, wir hatten mit dem Wetter großes Glück, alle Vorstellungen waren regenfrei. Künstlerisch wurde der Spagat zwischen sommerlicher Unterhaltung und einer Botschaft, die zu Herzen geht, geschafft. Es ist ein Stück, das in die aktuelle Zeit passt“, sagt Stubauer.

Die Auslastung lag bei 87 Prozent. Letztes Jahr kamen zu „Wie es euch gefällt“ 7.463 Gäste, 2021 zu „Der Zerrissene“ 8.300 Gäste. Zeiten wie etwa 2018 mit „Was ihr wollt“ und 12.000 Gästen oder 2019 mit „Maß für Maß“ und 10.800 Gästen sind derzeit in unerreichbare Ferne gerückt.

Hört man sich bei den Kulturveranstaltern um, dann bekommt man ein gewisses Stimmungsbild. Die sinkende Besucherfrequenz bei Kulturveranstaltungen kann nicht auf einen Faktor reduziert werden. Doch ein schwerwiegender Faktor ist die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung. Die Zurückhaltung ist auch eine Folge einer Situation gebündelter Krisen: Krieg, Klima, Energie, Inflation. Dazu kommt das immer dichtere Theaterprogramm.

„Ich bin glücklich über jede Besucherin, über jeden Besucher“, betont Dolezal, der mit hohem Engagement den Theatersommer leitet. „Und ich fühle mich dankbar, mit einem so großartigen Ensemble arbeiten zu dürfen.“ Dann darf man sich auf den nächsten Sommer freuen, wenn es heißt: „Der Stadtplatz ist wieder Bühne für alle“.