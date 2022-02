Rekordjahr für Tierpark Haag

Die Osterruhe und der Lockdown am Ende des Jahres waren der Grund, warum der Haager Tierpark im Vorjahr rund drei Monate lang geschlossen war. Dennoch erzielte man einen Besucherrekord. „Wenn offen war, dann waren die Besucher vermehrt da“, freut sich Tierpark-Stadtrat Johann Kogler über das Rekordjahr, das dem Tierpark ein Plus von 30.000 Besuchern bescherte. „Wir hatten im Vorjahr 251.000 zahlende Besucher. Das waren auch mehr als vor Corona“, erklärt Kogler.

Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den Jahreskarten. 1.400 Karten mehr als im Vorjahr wurden ausgegeben, in Summe waren es 6.600. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich auch die Online-Tickets, die sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt haben. Insgesamt wurden 24.000 Eintrittskarten online gelöst. „Wir merken auch, dass manche Besucher sich an starken Tagen nicht bei der Kassa anstellen, sondern noch vor Ort ins Handy tippen und mit dem Online-Ticket in den Tierpark gehen“, betont Kogler.

Tierpark-Stadtrat Johann Kogler zieht zufrieden Bilanz. Foto: privat

Um den Tierpark für die Besucher noch attraktiver zu machen, wird die Bärenanlage erneuert. „Wir sind derzeit in der Planungsphase. Im September 2023 feiern wir dann das 50-Jahr-Jubiläum des Tierparks. Bis dahin soll die neue Bärenanlage fertig sein“, verrät Johann Kogler. Fix ist bereits, dass die Anlage dreieinhalb Mal so groß werden wird wie die jetzige. Sie wird mehr Wasserfläche, mehr Grün und weniger Beton aufweisen. „Die Besucher werden freie Sicht in das Gehege haben, in dem auch ein 70 Meter langer Wassergraben errichtet wird“, sagt der Tierpark-Stadtrat. Außerdem werden sich die Bären das neue Gehege künftig mit den Wölfen teilen. „Wir machen da eine Gemeinschaftsanlage“, betont Kogler.

Bei der 50-Jahr-Feier ist auch eine Fotoreportage unter dem Motto „Tierpark einst und jetzt“ geplant. Dafür ist man noch auf der Suche nach alten Fotos, die zeigen, wie die Gehege früher ausgesehen haben. „Aus den Anfangsjahren gibt es fast keine Bilder“, hofft Kogler auf Unterstützung der Bevölkerung. Fotos können via Mail an feedback@tierparkstadthaag.at gesendet oder im Stadtamt abgegeben werden.

