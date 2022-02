Rotes Kreuz St. Valentin und Haag: 17 Mal um die Welt im Jahr 2021

2021 war für das Rote Kreuz ein arbeitsreiches Jahr. „Zehn Mal um die Welt. Diese Strecke legten unsere Fahrzeuge im Jahr 2021 zurück. Bei insgesamt 8.191 Ausfahrten waren unsere zwei Rettungswagen, zwei Krankentransportwagen, zwei Behelfskrankentransportwagen und unser Rollstuhltransporter genauer gesagt 404.671 Kilometer unterwegs“, fasst man beim Roten Kreuz St. Valentin das abgelaufene Jahr zusammen. „Insgesamt sind die Transporte gegenüber dem Vorjahr um 7,35 Prozent gestiegen“, ergänzt Bezirksstellenleiter Michael Praska.

Rund 700 Ausfahrten mehr als im Vorjahr hatte auch das Rote Kreuz Haag zu bewältigen. „Wir hatten im Vorjahr 7.879 Ausfahrten und fuhren 278.133 Kilometer. Das wäre 6,94 Mal um die Welt“, zieht Bezirksstellenleiterin Sabine Schinnerl Bilanz. Und die Einsätze sind aufgrund der Corona-Pandemie doch etwas mühsamer geworden als früher. „Wenn Verdacht auf Covid besteht, müssen sich die Mitarbeiter die Schutzanzüge anziehen sowie Schutzbrille und FFP2-Maske anlegen. Die Herausforderung liegt darin, dass man dann nicht mehr so beweglich ist. Der Einsatz wird dann zum Fitnessprogramm“, schildert Schinnerl. Eine besondere Herausforderung seien die sich oft ändernden Vorschriften für die Transporte, in den Krankenhäusern, in medizinischen oder sonstigen Betreuungseinrichtungen und die Mehrbelastung für die Mitarbeiter durch Hygienemaßnahmen vor und nach den Transporten wie etwa die Fahrzeugdesinfektionen gewesen, betont Michael Praska.

Eine Pandemie ist halt eine totale Ausnahmesituation und man kann nur versuchen, allen zu helfen, die Hilfe benötigen.“ sabine schinnerl Bezirksstellenleiterin Rotes Kreuz Haag

Obwohl einige Mitarbeiter immer wieder selbst in Quarantäne mussten, konnte man den Dienstbetrieb in Haag und St. Valentin immer rund um die Uhr aufrecht erhalten. „Ein großes Lob und Dank gilt all den Freiwilligen, Beruflichen, Zivildienern und Freiwilliges Sozialjahr-Mitarbeitern“, betont Sabine Schinnerl. Die Erstellung eines Dienstplanes sei aber schon oft herausfordernd gewesen, gibt Michael Praska zu. Vor allem auch deshalb, weil ältere Mitarbeiter sicherheitshalber aus dem aktiven Dienst ausgesetzt wurden, um kein gesundheitliches Risiko eingehen zu müssen. „Aufgrund der Pandemie hat aber kein Mitarbeiter den aktiven Dienst beendet“, ist er froh.

Auch wenn die Arbeit durch Corona schwieriger wurde, gibt es immer wieder Einsätze, die dem Rot Kreuz-Team für längere Zeit positiv in Erinnerung bleiben. Wie etwa jener im März, als die St. Valentiner Rettungssanitäter zu einer werdenden Mutter nach Ennsdorf gerufen wurden. Bereits beim Eintreffen war den Helfern klar, dass sich ein Transport ins Krankenhaus nicht mehr ausgehen wird. So wurden sie kurzerhand zu Geburtshelfern und konnten dem später eintreffenden Notarztteam ein gesundes Mädchen übergeben.

