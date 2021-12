Stadt Haag: Auszeichnung für Veigl

Die Entscheidung über die diesjährigen Preisträger für Kultur des Landes Oberösterreich ist gefallen. Einen Landespreis, die Talentförderungsprämie, bekam Martin Veigl zugesprochen. Der in Steyr geborene Künstler, der in Haag zu Hause ist und heuer schon einen Koschatzky-Anerkennungspreis erhielt, zeigte sich überrascht, als er von dieser hohen Auszeichnung erfuhr.

Neben seinem Studium in Linz verbinden ihn künstlerische Freundschaften mit oberösterreichischen Künstlerinnen und Künstlern und er sorgt immer wieder mit besonderen Ausstellungen für hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Der Preis wird jährlich in Anerkennung des künstlerischen Schaffens eines aufstrebenden Künstlers verliehen. Martin Veigl hat im Laufe seiner kurzen Karriere schon ein bedeutendes Oeuvre geschaffen, ein Werk, das eine unverkennbare Handschrift trägt.

Seine Farben und Formen sind ja mittlerweile unmissverständlich beim kunstinteressierten Publikum verankert. Gerade in seinen neuesten grafischen und malerischen Werken, wo die menschliche Figur nur mehr eine verschwommene Erinnerung ist, thematisiert er die Kontaktlosigkeit der Menschen im öffentlichen Raum. Der gesehene oder imaginäre Augenblick erfährt durch das Einfangen und Einfrieren auf der Leinwand oder auf dem Papier einen über den Moment hinausgehenden Wert. Die Auszeichnung wird im Frühjahr im Linzer Landhaus von Landeshauptmann Thomas Stelzer persönlich verliehen.