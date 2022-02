Kunstfächer an Musikschulen Haag/St. Valentin: Positive Zwischenbilanz

Nach der zweiten Phase zur Einführung von Kunstangeboten an Musikschulen in der Modellregion Westliches Mostviertel ist man stolz auf ein positives Zwischenergebnis. Vor allem in diesen besonderen Zeiten ist es nicht selbstverständlich und oft nicht einfach, etwas Neues zu beginnen.

Bereits jetzt konnten in neun Gemeinden der Pilotregion 21 Gruppen mit insgesamt 126 Schülern installiert werden. Interessenten gibt es derzeit für die Fächer Schauspiel, Malerei, Bildhauerei, Design Werkstatt, Fotografie und auch ein Schmiedekurs konnte mit dem Unterricht starten.

Im Verbandsgebiet der Musikschule Oberes Mostviertel ist es gelungen, mit drei Kunstfächern zu beginnen. Die Fächer Schauspiel und Bildhauerei laufen aktuell in Haag und der Kurs Malerei und Zeichnung in St. Valentin. Aufgrund der speziellen Raumanforderungen konnten mit der Volksschule Haag und der Mittelschule St. Valentin Schubertviertel neue Raumkooperationen geschlossen werden. Die jungen Künstler wurden dort mit offenen Armen empfangen. Bildhauerei findet im Werkraum der Volksschule Haag und Malerei im Zeichenraum der Mittelschule St. Valentin Schubertviertel statt. Auch die Verbandsobleute der Musikschule Oberes Mostviertel, Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr und St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, freuen sich über dieses erste Ergebnis und über den gelungenen Projektstart. Freie Plätze sind noch in allen Kursen verfügbar, eine Nachmeldung ist jederzeit möglich. Weitere Kunstkurse sind für das nächste Schuljahr angedacht.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren