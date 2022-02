St. Valentin.: Hilfe für die Schulen gefordert

Die Grünen rund um Psychologin Bettina Langenfelder fordern Schulsozialarbeit für die St. Valentiner Schulen. Die Folgen der Pandemie würden vor allem die Kinder und Jugendlichen zu spüren bekommen, ist die Bildungsgemeinderätin der Grünen überzeugt. „Sie sind es, die nicht auf Skikurs, Sprachwoche und Wandertag fahren durften, beim Sport eingeschränkt wurden und den Kontakt mit Gleichaltrigen als „gefährlich“ präsentiert bekamen. Nun ist es an der Zeit, das Maximum an möglichen Unterstützungsangeboten aufzubieten, das im Schulsystem möglich ist“, wünscht sich Langenfelder.

Ein Konzept und ein Angebot, das sich die Stadt machen ließ, liegen nämlich bereits seit Monaten am Tisch. Die Stadtgemeinde könne sich aber noch immer nicht durchringen, in den fünf Pflichtschulen der Stadt Schulsozialarbeiter zu engagieren, kritisiert Langenfelder. „Wie lange möchten wir unseren Kindern das Angebot noch vorenthalten?“, fragt sie. Die Kosten würden sich für alle fünf Schulen auf rund 60.000 Euro im Jahr belaufen. Nach maximal zwei Jahren Vollfinanzierung durch die Gemeinde würde das Land NÖ zwei Drittel der Kosten übernehmen.

60.000 Euro pro Jahr für alle fünf Pflichtschulen

„Eine Summe, die uns angesichts anderer Ausgaben der Stadtgemeinde und möglicher Folgekosten als leistbar erscheint“, meint Langenfelder. Sie erinnert auch an die vor zwei Jahren vom Gemeinderat beschlossene Resolution zur Umsetzung von Kinderrechten, in der betont wird, dass es notwendig sei, „unsere jungen Mitbürger in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen ideale Rahmenbedingungen für ihr Aufwachsen zu schaffen“. „Den Worten sollten nun endlich auch Taten folgen“, stellt Langenfelder klar.

„Schulsozialarbeit gehört bundesweit geregelt“

Der jüngste Vorfall, als vier Schüler der IMS Langenhart ein WC verunreinigten und deshalb mit WC-Verbot belegt wurden, habe gezeigt, so Langenfelder, wie wichtig psychosoziale Unterstützungsangebote direkt an der Schule für die Schüler, aber auch für die Lehrkräfte wären. „Konflikte solcher Art ließen sich mit ein wenig Hilfe von Außenstehenden lösen und bewältigen. Schulsozialarbeiterinnen können auch einfach mal nur zuhören, was die Kinder und Jugendlichen bewegt. Aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht muss auch niemand davon erfahren“, betont die Grün-Gemeinderätin.

Dass Schulsozialarbeit „sicher eine gute Geschichte“ ist, sieht auch die für die Schulen zuständige SPÖ-Stadträtin Andrea Prohaska so. Warum es sie in St. Valentin aber trotzdem noch nicht gibt, hat einen Grund: „Die Finanzierung gehört noch abgeklärt“, betont Prohaska. So wolle man noch eruieren wie es mit Förderungen aussieht, wenn man Sozialarbeiter direkt bei der Gemeinde anstellt. „Darauf haben wir noch keine befriedigende Antwort“, betont Prohaska. Außerdem gäbe es diesbezüglich ja nicht nur in St. Valentin Handlungsbedarf. „Schulsozialarbeit ist in ganz Österreich Thema. Da muss vom Bund mehr kommen. Das gehört bundesweit geregelt“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

