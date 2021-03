Die Geschenkebox kennen wohl alle, die bereits Eltern geworden sind. Eva Dorner hat sich mit diesem Thema intensiver auseinandergesetzt und führte durch Zufall ein Gespräch mit einem Gynäkologen über diese Box. Herausgestellt hat sich letztendlich, dass sich darin von Zeit zu Zeit auch eher fragwürdige Dinge befinden, die bei einer Schwangerschaft ganz einfach fehl am Platz sind.

Eine Alternative musste her. Als überzeugter Bio-Fan beliefert Eva Dorner schon lange den Verein Nets.werk in Haag mit ihrem Biobrot, dort kann im Webshop oder auch direkt eingekauft werden. Dem Verein ist wichtig, dass die Produkte biologisch und so regional wie möglich sind. Als Kooperationspartner ist er somit ideal, da es eine gute Vernetzung mit den Biobetrieben gibt und die Produzenten fair bezahlt werden.

Paket mit frischen Waren aus der Region

Somit entstand bereits im Jahr 2014 der Verein BioBabyBox. Jahrelang wurden diese Boxen über einen Gynäkologen verschenkt, was mit der Zeit jedoch finanziell schwierig wurde. Um diese Geschenke dennoch an regionale Familien zu verschenken, läuft das Projekt seit 2018 über die Gemeinde Haag, die die Pakete einkauft. Es folgte die Gemeinde Strengberg sowie seit heuer auch die Gemeinde Seitenstetten. Die Organisation mittels genauer Kostenaufstellung ist besser kalkulierbar, da man die bevorstehenden Geburten in etwa abschätzen kann.

Aber was beinhaltet nun die BioBabyBox? Es sind beispielsweise nicht nur haltbare Bio-Lebensmittel und Gutscheine für frische Waren zu finden, sondern auch eine Stoffwindel, ein Dinkelspelzkissen sowie Bio-Kosmetik, ein Allzweckreiniger oder auch Infos über die Vorteile von Secondhand-Kleidung, erklärt Eva Dorner. Ein regionales Paket also, um die Kontakte zwischen den Produzenten und Konsumenten zu fördern.

Diesen Gedanken dahinter pflegt auch Petra Königshofer als Mitgründerin des Vereins Nets.werk, die zusammen mit Eva Dorner und den Produzenten ehrenamtlich die Boxen vorbereitet, alles organisiert, die Produkte einräumt und die Verpackung liebevoll gestaltet. Mit diesem Projekt will der Verein BioBabyBox auf die positiven Auswirkungen einer biologischen Landwirtschaft im unmittelbaren Lebensraum hinweisen, was überaus gut ankommt bei den Kunden, die somit auch die Vielfalt an Bio-Lebensmitteln in ihrer Region entdecken können. Über persönliche Begegnungen und nette Plaudereien im Shop beim Einkaufen oder bei der Abholung der bestellten Produkte in Haag freuen sich die Vereinsverantwortlichen jedenfalls immer sehr.

Infos unter: https://www.netswerk.net/haag/biobabybox/