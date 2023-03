Valentinmuseum: Bei Bittermann geht es „drunter und drüber“

Gezeigt wird zum einen, wie intensiv sich der Künstler Markus Bittermann mit Düsterem und Dämonenhaften beschäftigt, und gleichzeitig ist die Präsentation eine Reise in die Welt voller Farbharmonien. Seelenbilder und Weltenszenarien sind seit mehr als dreißig Jahren wichtige Bildthemen. Privates und öffentlich Wahrgenommenes sind eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für den Maler.

Seine Themen, sagt Bittermann, der immer wieder nach neuen Projektionsflächen Ausschau hält, sind weder vorprogrammiert noch eindeutig in ihrer Ausformulierung. Seine Malerei ist von Stimmungen, individuellen Erfahrungen sowie Gedankenreisen geprägt.

So rückt in der Ausstellung „drunter & drüber“ die Figuration in den Fokus. Seine bizarren Bildwelten ermöglichen die verschiedensten Interpretationen. Auffallend sind seine ausgewogenen Kompositionen sowie seine harmonischen Farbklänge. Seine tiefgründigen Fantasiewelten und teils grotesken Wesen ermöglichen unterschiedliche Interpretationen.

Die Welt der Fantasie an der Schnittstelle zwischen Düsterem und Hellen in all seinen Facetten und Beziehungen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Mit seinen Malstücken möchte er den Betrachter auf eine Reise in eine Welt voller Geschichten und Abenteuer einladen. Ausstellung von 17. März bis 30. April.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.