Bläserklänge in Wolfsbach Frühlingserwachen mit Musik

Lesezeit: 2 Min JP Josef Penzendorfer

Der Musikverein Wolfsbach konzertiert auf hohem Niveau; am Foto das Saxophonregister mit Simone Nerold, Andreas Pfaffeneder, Obmann Werner Bachleitner und Thomas Teufel (von links). Foto: NÖN, Penz

D ie örtlichen Blasmusikkapellen sind längst zu Blasorchestern mutiert; das beweisen sie immer wieder bei diversen Wertungsspielen, aber auch speziellen Konzerten. Beim Musikverein Wolfsbach sind die Frühlingskonzerte seit vielen Jahren ein Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungsreigen, so auch heuer wieder am 24. und 25. März, 20 Uhr, im Mehrzwecksaal der Schule. 65 Musiker werden unter der Stabführung von Daniela Schirghuber erneut ein abwechslungsreiches Programm auf gewohnt hohem Niveau darbieten: Nach dem Konzertmarsch „Sympatria“ und der „Marinarella-Ouvertüre“ wird Anna Sindhuber auf der Klarinette für Csárdás-Klänge vom Feinsten sorgen, „On the Wings of Pegasus“ oder auch die Filmmusik „Atlantis“ stellen weitere Höhepunkte dar; der „Bon-Jovi-Rock-Mix wird den imposanten Abschluss bilden. Moderiert wird der Konzertabend wieder von Angelika Aichberger und Hannelore Stöger.