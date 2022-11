Kirchenkonzert in Wolfsbach: Von Träumerei bis Ave Maria

Wenn sechs großartige junge Musiker, von denen jeder ein Solist sein könnte, musikalisch zusammenfinden und gemeinsam ein durchaus gefälliges und gleichzeitig überaus anspruchsvolles Programm darbieten, dann kann das zu einem einmaligen Konzerterlebnis werden.

So geschehen am vergangenen Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche Wolfsbach, wo die vier Posaunisten des „Quartetto Nibelungo“ mit dem Wolfsbacher Paul Aichberger, Lukas Lehner, Jonas Gassner sowie Samuel Palmetshofer mit bestechender Klangschönheit und hoher Virtuosität das Publikum begeistern konnten. Robert Schumanns „Träumerei“ klang auch im Posaunensatz zu Herzen gehend, bei Rossinis „Wilhelm-Tell-Ouvertüre“ vermochten die Musiker alle Finessen zu zeigen, die ihnen ihr schwierig zu spielendes Instrument nur bieten kann. Auch Crespos „Bruckner-Etüde“ bewies eindrucksvoll das weite Klangspektrum, das einer Posaune – gekonnt gespielt – eigen ist. Selbst das „Ave Maria“ aus Verdis „Otello“ oder „Mailüfterl“ von Kreipl bestachen durch sanfte Tongebung und Wohlklang.

Roland Lehofer wiederum konnte an der Orgel sein großes Können beweisen, wenn es galt, den „Lokalmatador“ Leonhard Aichberger auf seiner Trompete zu begleiten. Das Wechselspiel in Händels „Wassermusik“ verlangt jedenfalls perfekte Beherrschung des jeweiligen Instrumentes, was aber ebenso in Sätzen aus den Trompetenkonzerten Nerudas und Haydns bestens unter Beweis gestellt werden konnte. Viel Musikalität bewies der Trompeter, der auch schon in der Wiener Staatsoper substituierte, aber auch bei Schuberts „Ave Maria“ oder abschließend bei „Prince of Denmarks March“, dem Inbegriff festlicher Barockmusik.

Josef Penzendorfer führte mit interessanten Details zu den jeweiligen Werken durch das Programm. Die vielen Zuhörer gingen jedenfalls beglückt und mit der Erkenntnis nach Hause, dass man mit Bläserklängen – dargeboten auf höchster Qualität – einen tollen Konzertnachmittag gestalten kann, der mit Kärntner Volksmusik als Zugabe, dem „Verliebten Bua“ von Koschat, seinen gelungenen Ausklang fand.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.