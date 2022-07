Endlich wieder Feiern beim Wachtberger Zeltfest

Werbung

Die Feuerwehr-Musikkapelle Wachtberg wurde am 24. April 1927 in der Gemeinde Behamberg mit fünf Musikern gegründet. Nah an der Grenze zu Steyr zählt sie zu den westlichsten Musikkapellen Niederösterreichs. Von 1969 bis 1971 erfolgte die Errichtung eines Musikheimes und ein weiterer Zubau von 2001 bis 2003, für einen größeren und modern eingerichteten Probenraum. 1984 übernahm Karl Bürstmayr die musikalische Leitung des Vereines. Obmann Martin Riesenhuber leitet den Verein erfolgreich seit dem Jahr 2014. In diesem Jahr übernahm auch Florian Bürstmayr das Amt des Kapellmeisters und trat somit in die Fußstapfen seines Vaters. Mittlerweile proben wöchentlich 75 Mitglieder, wobei sich die Kapelle jedes Jahr über Zuwachs freuen kann.

Zeltfest findet heuer wieder statt

Zu den jährlichen Höhepunkten des Vereinsjahres zählt das traditionelle Zeltfest am Wachtberg, das heuer von 19. bis 21. August stattfindet. Die Musiker und Musikerinnen freuen sich darauf, endlich wieder mit allen Besuchern ausgiebig feiern zu können. Dieses besondere Fest findet schon seit über 40 Jahren statt und inkludiert neben dem Festzelt auch einen Vergnügungspark. Ein absolutes Highlight ist jedoch das Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle in Behamberg.

Weiters veranstaltet der Verein im Frühjahr ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche Münichholz. Der Erlös kommt bedürftigen Personen oder Organisationen in der näheren Umgebung zugute. Der Verein legt auch auf die Jugendarbeit sehr viel wert. Jedes Jahr im Sommer wird ein Jugendlager im Hintergebirge veranstaltet. Miteinander musizieren und ein gemütliches Beisammensein stehen hier im Vordergrund.

In der Musikkapelle gibt es auch zwei kleinere Besetzungen, einerseits die „Wochtberga Spüleit“ mit 15 Personen und die „Wochtberga Wirtshausmusi“ bestehend aus sieben Personen. Diese Musikgruppen können etwa für Geburtstagsfeste und Hochzeiten gebucht werden.

