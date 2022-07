Gemeinschaft und Musik: 27 Jungmusiker trafen sich in St. Oswald

Werbung

Die Musikvereine aus St. Pantaleon und Erla, die Trachtenkapelle Strengberg, das Blasorchester St. Valentin Steyr-Traktoren und die Stadtkapelle St. Valentin taten sich zusammen, um gemeinsam ein erlebnisreiches Wochenende für die jungen Blasmusikanten ihrer Gemeinden zu veranstalten. 27 Jungmusiker verbrachten daher ein Wochenende in St. Oswald bei Freistadt und bestritten ein abwechslungsreich gestaltetes Programm im Rahmen des „Camp Brass“.

Im Vordergrund stand natürlich die Musik. Die Jungmusiker studierten sowohl im Gesamtorchester als auch in Kleingruppen ein anspruchsvolles Konzertprogramm mit Filmmusik und modernen Rockhits ein. Dazwischen hielten außermusikalische Aktivitäten die Kinder auf Trab, und die jungen Musiker konnten sich bei Schnitzeljagd, Disco, Schwimmbadbesuch und Grillen am Lagerfeuer so richtig austoben.

Obendrein wurden den Kindern die wichtigsten Grundlagen des Marschierens vermittelt, bevor sie dann gleich ihr Können in Form einer komplexen Kürfigur unter Beweis stellen durften. Am Abreisetag präsentierten die jungen Musikanten die geprobten Stücke im Rahmen eines gemeinsamen Abschlusskonzerts ihren angereisten Eltern, Bekannten und Freunden und sie wurden mit begeistertem Applaus belohnt.

Nach den tollen Erfahrungen, die das junge Team um Michael Salfer und Andreas Haas dieses Jahr gesammelt haben, sehen alle Beteiligten einer möglichen Wiedereröffnung des „Camp Brass“ im nächsten Jahr mit Vorfreude entgegen.

