Ausstellung: Leidenschaft für Blumen

Blumen verkörpern ein seit Jahrhunderten verbreitetes Motiv der Kunst. Seit dem Barock sind sie Ausdruck von Naturschönheit und irdischer Vergänglichkeit. Für Marianne Veigl bedeuten Blumen seit ihrer Kindheit eine besondere Faszination, die bis in die Gegenwart nicht verloren gegangen ist. Das facettenreiche Motiv hat sie immer wieder aufgegriffen und sich intensiv damit beschäftigt, wie man in der gegenwärtigen Ausstellung „Blühendes Leben“ im Bildungszentrum auf wunderbare Art nachvollziehen kann. Blumen sind für die Haager Künstlerin Sinnbild für Liebe und Leben ebenso wie für Vergehen. Sie faszinieren durch ihre Schönheit und einen enormen Formenreichtum.

In ihren Werken, die in verschiedensten Techniken, wie Aquarell, Pastell und Acryl, ausgeführt sind, werden die Blumen in all ihrer Pracht präsentiert. Wunderbare Blumenarrangements, die dem Betrachter einen detailreichen Blick in die Welt der Flora ermöglichen. Manchmal nur dezent koloriert, dann wieder mit leuchtenden Farben gemalt, geben sie das Charakteristische der jeweiligen Blumen, von Lilien, Lupinen über Dahlien bis hin zu Rosen wieder. Ausgestellt sind aber auch Landschaften und abstrakte Kompositionen, die mit hoher Ausdruckskraft überraschen. Für Marianne Veigl ist ein Leben ohne Blumen kaum vorstellbar. Die Beschäftigung mit den mannigfaltigen Erscheinungsformen von Blüten ist zur Leidenschaft geworden, die in der Ausstellung spürbar wird. Die Pracht und die Vielfalt der Farben und Formen der Blumen werden zu einem

exquisiten Erlebnis.

