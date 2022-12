Goldrichtiges Verhalten von Jungfeuerwehr

Werbung

Der Haindorfer Kommandant Marcel Vollgruber berichtet: „Am 27. Dezember wurde in der Bezirksalarmzentrale Amstetten Alarm wegen eines Brandes in Haag geschlagen.“ Am Telefon war Michael Unterberger, der Mitglied der benachbarten Feuerwehr Pinnersdorf (ebenfalls Gemeinde Haag) ist.

Michael wurde von einem seiner Brüder mit den Worten „Es brennt“ geweckt. Anschließend rief er die Feuerwehr an und weckte gemeinsam mit seinem Bruder die noch schlafenden Familienangehörigen und telefonierte ruhig und gefasst mit der Feuerwehr.

„Unter anderem habe ich die Adresse, die Anzahl der Bewohner im Haus und das Ausmaß der Rauchentwicklung genannt.“ Vom Funken bei der Feuerwehr bekam er dabei schon die Erfahrung. Draußen hat der Bursch weiters darauf geachtet, dass die Familie in Sicherheit auf einem Fleck bleibt. Auch die Mutter hat vielfach richtig reagiert: unter anderem hat sie beim Verlassen des Hauses die Türen hinter sich geschlossen.

Bald nach der Alarmierung sind auch bereits die Feuerwehren Haindorf, Pinnersdorf und Haag eingetroffen, erzählt Kommandant Vollgruber. Atemschutztrupps sind sofort rein und haben das Feuer gelöscht. Trotzdem hat der Rauch große Schäden angerichtet und eine Person musste wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Krankenhaus gebracht werden.

Die Mutter von Michael dankt der Feuerwehr für das Eingreifen und bekräftigt außerdem wie bedeutsam es für Jugendliche es ist, bei der Jugendfeuerwehr oder anderen Vereinen zu sein.

