20 Jahre Goldhaubengruppe

Ein weiteres Mal galt es am vergangenen Dirndlgwandsonntag in Wolfsbach zu feiern. Diesmal war es die Goldhaubengruppe, die auf Initiative von Anna Elisabeth Dirnberger im Jahr 2003 gegründet wurde. Mit einem Goldhaubenstickkurs hat damals alles begonnen, beim Beschluss zur Markterhebung kam es vor 20 Jahren zum ersten öffentlichen Auftritt im Landhaus zu St. Pölten. In den Folgejahren gab es viele kirchliche und weltliche Anlässe für Auftritte in der Heimatgemeinde, bei den jährlichen NÖ-Wallfahrten zu Mariä Himmelfahrt oder auch in benachbarten Bundesländern. Man hat aber auch drei Primizen im Ort goldenen Glanz verliehen. „Eines der größten Projekte war zweifelsohne 2018 die Ausrichtung der Goldhaubenwallfahrt in Wolfsbach mit großem Festzug“, weiß die umtriebige Obfrau Dirnberger zu berichten, die nach dem Gottesdienst besonderen Dank an Waltraud Wagner und Burgi Pfaffeneder ausgesprochen hat. Anna Dirnberger ist es auch zu danken, dass es nach zweijähriger Vorarbeit tatsächlich gelungen ist, für die Feier des Jubiläumsjahres gemeinsam ein spezielles Wolfsbacher Jubiläums-Dirndl und -Gilet in den Farben Blau-Rot-Gelb des Gemeindewappens zu kreieren.

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes betonte Kaplan Pater Benedikt Resch die Bedeutung von Gemeinschaften und Vereinen, der Männergesangsverein unter Marlene Pfaffeneder umrahmte die Feier musikalisch. Auch Bürgermeister Josef Unterberger sprach Dankesworte: „Jede Kleidung vermittelt Botschaften. Das Tragen einer Tracht bedeutet auch, sich mit seinen Wurzeln zu befassen! Ihr seid eine Gemeinschaft, die bewegt und prägt!“ Mit einer Agape wurde am Marktplatz weitergefeiert.