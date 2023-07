Goldhaubenwallfahrt ins UNESCO-Kulturerbe aufgenommen

Die Goldhaubenwallfahrt geht auf das Jahr 1957 zurück. „Aus Dankbarkeit dafür, dass der Krieg beendet und die alliierten Mächte abgezogen waren, fuhren die Goldhaubenfrauen aus der Region Eisenwurzen zu Mariä Himmelfahrt am 15. August mit dem Autobus nach Mariazell. Das gefiel ihnen so sehr, dass sie die Wallfahrt ein Jahr darauf wieder veranstalteten. So entstand daraus eine Tradition”, erzählt Grete Hammel, die von 1996 bis 2019 Obfrau der Goldhauben-, Perlhauben-, Kopftuch- und Hammerherrengruppen des Mostviertels war. Bis in die 1980er-Jahre blieb Mariazell der einzige Wallfahrtsort der Goldhaubenfrauen. Dann entschieden sie, auch andere Wallfahrtsorte zu besuchen. „Die Goldhaubenwallfahrt ist bis 2027 vorgeplant. Die heurige Wallfahrt am 15. August führt nach Neuhofen an der Ybbs”, berichtet Hammel. Die Wallfahrt in Neuhofen an der Ybbs wird von der Goldhauben- und Hammerherrengruppe „Ostarrichi” organisiert. Beim Festzug zur Kirche um 8.45 Uhr werden alle 26 Goldhauben-Ortsgruppen aus dem Mostviertel und aus anderen Regionen teilnehmen. Diözesanbischof Alois Schwarz hält ab 9 Uhr einen Festgottesdienst mit Kräuterweihe.

Manuela Göll, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, Martin Fritz, Generalsekretär der Österreichischen UNESCO-Kommission, Daniela Heinzl und Grete Hammel, Obfrau und Ehrenobfrau der Mostviertler Goldhauben- und Hammerherrengruppen, Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, und Herbert Mayer, Bürgermeister von Landeck (von links). Foto: Volkskultur Niederösterreich

Strenges, mehrstufiges Aufnahmeverfahren

Die „Herstellung und Verwendung der Linzer Goldhaube“ wurde von der UNESCO schon im Jahr 2017 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Um auch die Goldhaubenwallfahrt zu schützen, reichte Daniela Heinzl ein Konzept bei der UNESCO in Wien ein. Das Konzept erarbeiteten Grete Hammel und Kulturmanager Edgar Niemeczek, der ehemalige Geschäftsführer der Volkskultur Niederösterreich, über mehrere Monate. Im September 2022 erhielten sie Bescheid über die Aufnahme der Goldhaubenwallfahrt. Leicht war das nicht, gilt es doch ein strenges, mehrstufiges Aufnahmeverfahren zu bewältigen. „Das Kulturerbe muss von der Jury als einzigartig und schützenswert angesehen werden und eine mindestens 50-jährige Tradition vorweisen”, erklärt Hammel.

Goldhaubensticken ist sehr zeitintensiv

Die Goldhauben entwickelten sich im 17. Jahrhundert in Süddeutschland, Salzburg, Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich und wurden von Frauen des Bürgertums und angesehener Großbauern getragen. „15 Jahre dauerte die Ausbildung zur Goldhaubengewerkerin im Biedermeier und zur Wende des 20. Jahrhunderts”, sagt Hammel. Die Pensionistin, die auch Hauben restauriert, lernte das Handwerk bei einer bekannten Stickerin aus dem Mühlviertel, wofür sie 25 Jahre benötigte. Hammel gab das Wissen an ihre Tochter Daniela weiter, die ebenfalls Schneidermeisterin ist. Heutzutage kann jede Frau ab 18 Jahren eine Goldhaube tragen. Das Sticken einer Goldhaube ist sehr zeitintensiv und teuer, weshalb sie grundsätzlich im Kreise der Familie weitervererbt wird.