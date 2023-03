Großartige Aufarbeitung der Geschichte

Es war schon ein besonderer Abend, der am 15. März im Mehrzwecksaal der Schule geboten wurde. Gekommen waren nicht nur zwei Äbte, Nachbarbürgermeister und die Größen der Bezirksgeschichtsforschung, sondern auch noch 250 interessierte Wolfsbacher, die gespannt auf das 288 Seiten starke neue Buch warteten, das der ehemalige Wolfsbacher Pfarrer Pater Jacobus Tisch anlässlich des großen Jubiläums „1200 Jahre Wolfsbach“ verfasst hatte. Der Autor meinte über sein Buchwerk vorweg: „Das Verfassen eines Kirchenführers im Jahr 2007 stellte einen ersten Schritt dar, vor allem aber war auch die Kirchen-Innenrenovierung des Jahres 2011 ausschlaggebend für mich, mich noch intensiver mit Wolfsbachs Historie zu befassen, zumal ja – abgesehen von Mitterers Familiengeschichte – noch keine wissenschaftliche Aufarbeitung vorlag.“ Pater Jacobus gab einige kurze Leseproben und benannte freilich auch die abgehandelten Inhalte, die von der Jungsteinzeit über die Spuren der Römer in unserer Gegend bis herauf zur Gegenwart reichen; er erläuterte das Werden des Seelsorgesprengels und der Pfarre in bewegten Jahrhunderten, betrachtete die Bauernhöfe im Spiegel historischer Dokumente – unterlegt mit Katasterplänen –, erklärte die Hofbezeichnungen und vieles mehr. Als besonders interessant darf auch seine umfangreiche Zusammenstellung von historischen Ansichtskarten gesehen werden.

Auch Wolfsbacher Legenden vertreten

Eine bildliche Präsentation gab konkrete Einblicke in das reich bebilderte Buch, worin der ehemalige Vizebürgermeister Josef Wagner die Zeitspanne von 1945 bis zur Gegenwart fachkundig abgehandelt hat. Moderator Josef Penzendorfer bat aber auch die Co-Autorin Marianne Mitterer auf die Bühne, die einigen Wolfsbacher Originalen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in humorvoll formulierten Texten über Pfarrer, Organistin, Schul- oder Sattlermeister ein Denkmal gesetzt hat. Als exzellenter „Buchmacher“ kam auch Roman Dachsberger von der Medienagentur „Leerzeichen“ zu Wort, um Details der Gestaltung sowie das gewählte Layout zu erklären. Ein Kammermusikensemble unter Daniela Schirghuber umrahmte die Veranstaltung, der der Auftritt von mehr als 20 Trägern eines Wolfsbacher Jubiläums-Dirndls oder -Gilets noch zusätzlich Farbe verlieh. Bürgermeister Josef Unterberger sprach die Dankesworte, ehe sich die Buchautoren dem Signieren widmeten. Das Buch ist am Gemeindeamt zum Preis von Euro 42,- erwerbbar.

