Geschichte wird lebendig

Die St. Valentiner Autorin Herta Krondorfer taucht in die Geschichte der Region ein und nimmt ihre Leser mit auf eine spannende Reise ins Spätmittelalter und das Leben der Handwerker zur damaligen Zeit. „Die Frau des Messerers“ ist ein Genremix aus Historien- und Entwicklungsroman. Kati, die junge Ehefrau des Messerers Jakob Fuchs, wird durch die Ereignisse, die sich infolge der Inquisition im Jahr 1395 in Steyr ereignen, gezwungen, ihre Schüchternheit zu überwinden und über sich hinauszuwachsen. Missgunst, Neid, Angst, Rachsucht, aber auch Liebe spielen eine große Rolle in diesem Roman. Die Darstellung der geschichtlichen Ereignisse und einiger historischer Persönlichkeiten kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das Mittelalter einmal anders, abseits großer Fürsten- oder Königshöfe und ohne die üblichen Zutaten, wie Dunkelheit, Dreck und Brutalität.

Warum gerade diese Zeit und Steyr?

Die Autorin hat einen persönlichen Bezug zu Steyr und eine Vorliebe für Geschichte, besonders das Spätmittelalter. Beides konnte sie in diesem Roman vereinen. „Leider wird das Mittelalter oft als rückständige, dunkle und brutale Zeit dargestellt, dabei ist diese Zeit nicht schlechter oder besser als andere. Ich wollte einen Roman schreiben, der das Leben normaler Bürger zeigt“, erklärt die Valentinerin ihre Beweggründe, diese Geschichte zu schreiben.

Über die Autorin

Die 1972 in Steyr geborene Autorin Herta Krondorfer schreibt Lyrik, zeitgenössische Literatur und historische Romane. Unter ihrem Pseudonym H. K. Ysardsson verfasst sie Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten. Sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht, aber auch Kurzgeschichten sind in verschiedenen Anthologien und im Literaturmagazin Litrobona erschienen.