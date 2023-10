Mostviertler Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt

Der nunmehr dritte Band des Vereins zur Erforschung der Mostviertler Geschichte „Mosaiksteine“ wurde in kleinem Rahmen den sehr interessierten Gästen vorgestellt. Mit diesem Band, so der Tenor, wird das Leben und Wirken von fünfzehn außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die diese Region geprägt und mitgestaltet haben, in Erinnerung gerufen.

Thomas Buchner, neben Eva Zankl, ein Herausgeber dieses vielfältigen Buches, stellte jeweils kurz die Lebensgeschichte dieser Menschen vor. Sie sollen hier namentlich erwähnt sein: Mathias Feldmüller, Bertha Kupelwieser, Marie (von) Bernardt, Rudolf Cäsar Radinger, Wilhelm Wirtinger, Franz Kirch, Käthe Graf, Michael Memelauer, Elisabeth Schmitz, Wolfgang Mitterdorfer, Josef Keusch, Franz Steinkellner, Cäcilia Gruber, Adalbert Schlager und Uwe Hauenfels.

Tanja Wünsche stellte in einem einfühlsamen Vortrag die Lebensgeschichte von Käthe Graf (1873–1936) vor, die als erste Frau 1918 in die Gemeindevertretung der Stadt Amstetten berufen wurde und als erste Sozialdemokratin im NÖ Landtag aktiv wurde. Wer sich damit nicht begnügt, sondern mehr über Käthe Graf wissen will, ist auf dieses einschlägige Buch angewiesen, und siehe da, er wird Leben und Werk einer Frau kennenlernen, die es in der Tat wert ist, der Vergessenheit entrissen zu werden. So natürlich auch bei den anderen Mostviertler Persönlichkeiten.