St. Valentiner Autorin: Ein neues Abenteuer

Das Cover des neu veröffentlichten Buches. Foto: privat

Die St. Valentiner Autorin H. K. Ysardsson lädt ein weiteres Mal zum Besuch auf den Planeten Uhuru. Zur Handlung: „Wurzeln der Vergangenheit“ zeigt, wie aus einem reformwilligen Anführer ein Hardliner in Sachen Umweltschutz wird. Vik Tami wird zum 350. Salamander gewählt und muss von Anfang an gegen Widerstände aus den eigenen Reihen kämpfen. Dazu bahnt sich eine diplomatische Krise an und er erhält eine Botschaft aus längst vergangener Zeit.

Das Buch ist aufgrund von Leserbitten entstanden, ein Prequel zu „Der letzte Salamander“ zu schreiben. „Ich konnte der Bitte nicht widerstehen und habe mir dieses Weltraumabenteuer ausgedacht, das am Lobbyismus kratzt, an dem ständigen Wachstumsglauben der Wirtschaft bis zur Dystopie. Erste Testleser sind bereits begeistert von der Geschichte“, erklärt Ysardsson.

Ysardsson, die im richtigen Leben Herta Krondorfer heißt, sammelt die Ideen für ihre Romane in den Tagesnachrichten, die sie in eine erdachte Science-Fiction-Welt einbaut. Damit kann sie kritische Themen beleuchten, von verschiedenen Seiten betrachten, ohne den mahnenden Zeigefinger zu heben oder jemanden anzuklagen. „Die Science-Fiction eignet sich meiner Meinung nach sehr gut, um aktuelles Zeitgeschehen unter die Lupe zu nehmen“, meint Ysardsson weiter.

Unter ihrem realen Namen schreibt Herta Krondorfer übrigens Lyrik und historische Romane. Inspiration findet sie im westlichen Niederösterreich. Die Landschaft und die freundliche Bevölkerung stellen einen Gegensatz zu ihren Romanen, die von schweren Themen, wie Menschenrechte, Gewalt und Krieg geprägt sind, dar.

Auch der Klimaschutz ist ihr ein großes Anliegen, so befasst sie sich in ihren dystopischen und fantastischen Romanen „Der letzte Salamander“ und „Wurzeln der Vergangenheit ganz bewusst mit diesem Thema. „Wir befinden uns mitten in der Klimakrise, das muss man ansprechen. Es betrifft den gesamten Planeten“, erläutert Ysardsson zum Beweggrund, sich dieses Motivs anzunehmen.

