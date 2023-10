Gemeinde holt sich Input aus der Bevölkerung

Im Rahmen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung sind alle Ennsdorferinnen und Ennsdorfer zur Teilnahme an einer umfassenden Befragung eingeladen. Die Befragung wird verschiedene Themenbereiche abdecken, darunter die allgemeine Lebensqualität in Ennsdorf. Hierbei geht es um die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner mit Wohn- und Freizeitmöglichkeiten, sozialen Angeboten und weiteren Faktoren, die das tägliche Leben in der Gemeinde prägen.

Des Weiteren werden aktuelle Projekte und wichtige Themen in der Gemeinde beleuchtet. Ein Schwerpunkt wird auf Mobilität und Verkehrssicherheit gelegt – hier plant die Gemeinde Ennsdorf Verbesserungen und möchte die Einschätzung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner im Vorfeld dazu einholen.

Befragung online und mittels Gemeindezeitung

Noch bis 31. Oktober können alle Ennsdorferinnen und Ennsdorfer den Fragebogen ausfüllen. Dieser steht online auf der Website der Gemeinde zur Verfügung (ennsdorf.gv.at) und ist auch der aktuellen Gemeindezeitung beigelegt.