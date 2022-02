Donaubrücke Mauthausen: „Keine Ostumfahrung durch die Hintertür“

Dass anstatt einer neuen Brücke bei Mauthausen nun auch die alte Donaubrücke aufgrund des desolaten Zustandes neu gebaut wird, erfuhr die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassung aus den Medien. Man befürchtet nun eine Ostumfahrung von Linz durch die Hintertür in Mauthausen.

Der Anschluss der beiden Brücken auf niederösterreichischer Seite erfolgt durch eine auf vier Spuren ausgebaute Straße und einen Kreisverkehr in Ennsdorf, der verkehrstechnisch mit Bypässen für 50.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt wird. „Dieser Plan ist geradezu absurd. Anstatt den Verkehr mit einer weiteren Brücke zwischen Linz und Enns zu entflechten, werden innerhalb von 0,7 Stromkilometern zwei Brücken hingeknallt“, ärgern sich die Mitglieder der Bürgerplattform, die einen Stopp der Planungen fordern. Sie vermuten, dass die Planer aus Oberösterreich diese Variante wegen der gescheiterten Trassenfindung der Ostumfahrung von Linz verfolgen und den Nord-Süd-Transitverkehr künftig über die B123 von Unterweitersdorf nach Ennsdorf leiten wollen.

„Die Niederösterreicher haben sich bei diesen Planungen über den Tisch ziehen lassen. Die Niederösterreicher werden für ein oberösterreichisches Verkehrsproblem zur Kasse gebeten. Hier bei Mauthausen brauchen wir nur eine funktionierende Brücke mit zwei Fahrstreifen. Weiter westlich wäre eine zusätzliche Donauquerung sinnvoll. Die Länder haben die alte Brücke über die Jahrzehnte verkommen lassen und vor Wahlen immer wieder Ersatz angekündigt. Für intelligente Planungen hätten die Damen und Herren Zeit genug gehabt“, kritisiert der Sprecher der Bürgerplattform, Herbert Pühringer.

Den Vorwurf, dass man sich über den Tisch ziehen habe lassen, kommentiert man beim Land NÖ nicht. Ganz einig dürfte man sich mit den Oberösterreichern, die den Neubau der bestehenden Brücke verkündet hatten, aber auch nicht sein. „Unser abgestimmtes Konzept mit Oberösterreich sieht als ersten Schritt den Neubau einer Brücke mit Anschlüssen in OÖ und NÖ vor. Und als zweiter Schritt erfolgt die Sanierung der bestehenden Brücke“, erklärt Gerhard Fichtinger, der Pressereferent des NÖ Straßendienstes. Er weist aber darauf hin, dass „für die Erhaltung dieser Brücke Oberösterreich federführend“ sei.

Das Argument, dass der Zustand der Brücke schlechter sei als angenommen, lässt die Bürgerplattform nicht gelten. „Seit über 40 Jahren wird auf der Stahlbrücke Salz gestreut und damit wurden Schäden am Tragwerk in Kauf genommen. Die Länder bauen nun Zeitdruck auf, wollen die Verfahren beschleunigen und der Bürgerplattform die Verantwortung für Verzögerungen und damit die Schuld für eine mögliche Sperre der Donauüberfahrt zuweisen“, ist man überzeugt.

Dass die Brücke nie das Nadelöhr gewesen sei, sondern die schlechte Anbindung an die B3 in Mauthausen immer wieder für Staus gesorgt habe, betont Ennsdorfs Vizebürgermeister Walter Forstenlechner. Er plädiert daher für den Neubau nur einer Brücke am bestehenden Standort: „Mit ein wenig Hirnschmalz bei der Planung – wie etwa Neubau einer Brücke neben der alten und dann Abtrag der alten Brücke oder Nutzung als Radweg – kann man die Zeit der Totalsperre auf ein Minimum reduzieren.“

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren