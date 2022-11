Wolfsbach: Neue GemeindeApp und Schnupperticket

Das Handy hat in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht an Bedeutung gewonnen. Dieses Medium macht sich nun auch die Marktgemeinde Wolfsbach mit der Installierung einer GemeindeApp vermehrt zunutze, die in Kooperation mit der Firma i-gap Schwingenschlögl & Welser kürzlich erstellt worden ist.

Ob persönliche Müll-Erinnerung, das Abrufen des Veranstaltungskalenders, aktuelle Angebote der Gastronomie oder auch Onlineformulare – vieles lässt sich mit der App rasch und einfach per Handy abfragen. Zudem kann seitens der Bürger via App auch bei Problemen oder diversen Anliegen mit der Gemeinde kommuniziert werden. „Optimierungsvorschläge werden gerne noch entgegengenommen, mit dieser App soll jedenfalls das Bürgerservice in unserer Gemeinde noch weiter verbessert werden“, zeigt sich Bürgermeister Josef Unterberger erfreut.

Ab November bietet die Gemeinde auch für alle ihre Bürger kostenfrei das Schnupperticket für den Verkehrsverbund Ost an. Damit können zwei Personen an einem Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel in Niederösterreich, Wien und Burgenland gratis benutzen, womit die Nutzung des öffentlichen Verkehrs attraktiviert und allen zugänglich gemacht werden soll. Jedes Ticket muss separat reserviert werden, entweder online unter www.schnupperticket.at/wolfsbach oder auch telefonisch im Bürgerservice der Gemeinde.

Zu beachten ist: Der Benutzer muss seinen Wohnsitz in Wolfsbach haben, Reservierungen für Feiertage oder das Wochenende müssen bereits am Vortag abgewickelt werden. Die Gratisentlehnung ist pro Person auf fünfmal pro Jahr beschränkt. Reservierungen erfolgen in der Reihenfolge ihres Eingangs, die Fahrkarten können an Nutzungstagen zwischen 8 und 10 Uhr abgeholt werden. Bei Verlust der Fahrkarte ist der verbleibende Fahrkartenwert zu ersetzen.

Und das Angebot wird bereits angenommen. „Wir haben die zwei Tickets schon für eine Fahrt nach Wien zum Christkindlmarkt am 21. November reserviert und werden mit Bekannten aus der Nachbargemeinde unterwegs sein“, freuen sich Ulli und Hubert Hinterbuchinger auf ein stressfreies und umweltfreundliches Reisen mit der Bahn.

