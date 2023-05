Goldene Auszeichnung zum 75. Geburtstag für Alois Schönangerer

Behamberg Der Titel „Chordirektor“ und der Hippolyt-Orden in Bronze wurden Alois Schön-angerer schon vor längerer Zeit verliehen. Zu seinem 75. Geburtstag wurde dem Behamberger nun bei der Maiandacht am Sonntag eine besondere Ehre zuteil: Bischof Alois Schwarz verlieh ihm für seine langjährigen Verdienste als Kirchenchorleiter und Organist in der Pfarre Behamberg die Cäcilien-Medaille in Gold.

Im Anschluss an die feierliche Überreichung der Medaille fand in gemütlicher Runde eine Agape im Foyer bei der Kirche statt. Eine Gruppe des Musikvereins Behamberg überraschte Schönangerer, um ihm ein Ständchen zu spielen und natürlich auch zu gratulieren.

Alois Schönangerer sitzt schon seit 60 Jahren an der Orgel und war auch jahrzehntelang Leiter des Kirchenchores. Er hatte als Organist und Chorleiter in seiner aktiven Zeit vieles geleistet. Er fuhr häufig zu Begräbnissen und auch sonstigen kirchlichen Anlässen, um zu orgeln und zu singen. Seine berufliche Arbeit in der Firma machte er dann oft erst in den Nachtstunden fertig. In seinen ersten Jahrzehnten als Organist waren Freizeit und Zeit für die Familie Mangelware, denn damals waren sonntags immer zwei Messen und ein Segen zu spielen. Schönangerer war auch 60 Jahre lang beim Musikverein Behamberg aktiv, wo er vor zirka einem Jahr seine Mitgliedschaft beendete. Von dieser aktiven Zeit war er auch 22 Jahre Kapellmeister.





Seit 60 Jahren ist Alois Schönangerer als Organist in der Pfarre Behamberg tätig. Foto: Putz

