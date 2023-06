Gastronomin Helena Jordan eröffnet Café Capra in Langenhart

Nach der HBLA Bad Ischl ging Helena Jordan nach Florida, wo sie in einem Countryclub arbeitete. „Danach machte ich mehrere Jobs in der Gastronomie und bin dabei picken geblieben”, berichtet sie. Nach einem halben Jahr im Büro zog es sie wieder zurück in ihre geliebte Gastronomie. Jordan absolvierte die Certified Sommelier Examination und ging zur Weinlese nach Südafrika und Spanien. Im Schloss Schauenstein bekam sie ein Traineeship, das sie unter anderem nach New York und Oslo führte. Als Name für ihr Lokal hat Jordan Capra gewählt, den lateinischen Begriff für Ziegen. Der Grund dafür ist, dass sie schlau, widerstands- und anpassungsfähig sind. Die im Capra angebotenen kleinen Mittagsgerichte werden, wo es geht, aus regionalen Zutaten gemacht. Wein spielt im Lokal eine wesentliche Rolle. Auch hier liegt der Fokus auf kleinen Betrieben und handwerklich erzeugten Weinen. Am Mittwoch, 7. Juni, startet der reguläre Betrieb.

Bereicherung für Langenhart

Unter dem Motto „Lerne deinen neuen Lieblingswein kennen“ präsentierten Wein- und Mosthersteller bei der Eröffnungsfeier ihre Produkte. Für die musikalische Untermalung sorgte die Cover-Band „Naked in Jesolo“. „Wir glauben, dass es sich erst einspielen muss. Auf den ersten Eindruck ist das Lokal aber recht nett“, sagten die Besucher Hubert und Edith Karner. „Das Capra ist Café und Vinothek in einem. Das ist einmalig in St. Valentin. Gerade bei dem Gastro-Sterben ist es wichtig, dass wieder etwas Neues hinzukommt“, meinten die Familien Bauer und Zeidlhofer. Auch dem aus dem Mühlviertel zugezogenen Valentiner Stefan Bauernfeind gefällt das Lokal sehr gut. „Das Café ist sehr stylisch eingerichtet und sicher eine Bereicherung für Langenhart. Jetzt haben wir wieder eines, das fußläufig erreichbar ist“, sagt er.