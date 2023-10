Haag: Thomas Stockinger der üblen Nachrede schuldig gesprochen

Nachdem Ermittlungsverfahren gegen Christian Marquart und die ETM elektro technik marquart GmbH rechtskräftig eingestellt wurde, hat das Bezirksgericht Haag den Gemeinderat und Obmann des Prüfungsausschusses der Bürgerliste für Haag, Thomas Stockinger, in einem gegen ihn geführten Strafverfahren wegen des Vergehens der üblen Nachrede mit Urteil vom 12. Oktober schuldig gesprochen.

Das Bezirksgericht Haag sah es als erwiesen an, dass Stockinger Marquart, Geschäftsführer der ETM elektro technik marquart GmbH, im Anschluss an die Gemeinderatssitzung vom 22. Mai vorsätzlich und zu Unrecht eines unehrenhaften beziehungsweise gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens geziehen hat. So stellte das Bezirksgericht fest, dass Stockinger Marquart als „Verbrecher“ bezeichnet und damit eines unehrenhaften beziehungsweise gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt habe. Das erfülle den Tatsbestand der üblen Nachrede. Stockinger erhielt eine teilbedingte Geldstrafe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Christian Marquart, Geschäftsführer der ETM elektro technik marquart GmbH, zeigt sich über das vorläufige Ergebnis erfreut: „Ich bin positiver Dinge, dass die gegen mich und meine Firma über viele Monate von Thomas Stockinger und anderen betriebene Kampagne nunmehr ein Ende finden wird.“

„Wird an Rückforderungsansprüchen nichts ändern“

„Christian Marquart hat von drei gegen mich erhobenen Privatanklagen schlussendlich zwei deutlich verloren. Anders formuliert, wurde ich von zwei der gegen mich erhobenen Vorwürfe freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, da Marquart Berufung angemeldet hat“, erklärt Thomas Stockinger zum Urteil.

Stockinger sagt weiters, dass ETM für den Tierpark Wirtschaftshof bereits 111.000 Euro zurückzahlen musste (die NÖN berichtete). Die Bauaufsicht (Ingenieur Hackl) habe beim Bezirksgericht eine weitere Differenz von 101.386,87 Euro festgestellt. „Deshalb fordert die Stadtgemeinde hier die nächste Rückzahlung. Da Marquart diese bis jetzt verweigert, hat die ÖVP sich bereits mit einem Haager Anwalt getroffen, um eine Klage auf Rückzahlung der Summe zu besprechen“, erzählt Stockinger.

Das will man seitens ÖVP nicht bestätigen. „Wir haben in 14 Tagen eine Fraktionssitzung, da wird das Ganze besprochen und dann wird es ein Statement der ÖVP geben, wie wir uns zu diesem Thema verhalten. Dafür werden noch viele Gespräche geführt“, so ÖVP-Fraktionsobmann Martin Tojner.

„Marquarts juristisches Vorgehen gegen mich vor dem Bezirksgericht Haag werden an den nach unseren Informationen bestehenden Rückforderungsansprüchen der Stadtgemeinde nichts ändern. Sollte er beim Bezirksgericht die Summe laut Bauaufsicht endlich zurückbezahlen, wäre die Sache vom Tisch. Ansonsten bliebe der Stadtgemeinde nur eine Klage übrig“, führt Thomas Stockinger weiter aus.