Charity-Radtour Rotarier erstrampelten 140.000 Dollar für die Aktion „End Polio Now“

Die Rotarier in Cividale del Friuli, einer Stadt im nordost-italienischen Friaul. Foto: Meinhard Huber

V on Goldegg in Salzburg bis nach Triest kann man entweder in vier Stunden mit dem Auto fahren oder in zweieinhalb Tagen mit dem Fahrrad. Die „Polio Radler der Fellowship Cycling to Serve der Rotarier“ haben sich für letzteres entschieden und damit auch noch Gutes getan.

Bei ihrer mittlerweile schon traditionellen jährlichen Ausfahrt erstrampelten die Rotarier Spenden von insgesamt 140.000 Dollar. Das Geld geht an die Aktion „End Polio Now“, mit der sich Rotary um die Bekämpfung von Polio bemüht. Die Tour nach Triest war bereits der fünfte Trip der Fellowship. Nach Hamburg, Rom, Paris und Budapest ging es 2023 in die ehemalige k. &. k. Hafenstadt an der Adria. 330 Kilometer legten die insgesamt 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den zweieinhalb Tagen zurück, außerdem waren noch drei Begleitpersonen in zwei Fahrzeugen unterwegs. 330 Kilometer legten die 14 Teilnehmer in zweieinhalb Tagen zurück. Foto: Meinhard Huber Ziel: Kinderlähmung ausrotten Die Tour startete übrigens bei der District-Konferenz in Goldegg. Die Radler wurden deswegen auch vom Governor Heinz Rieder verabschiedet. Für den Organisator Meinhard Huber vom Rotary-Club Enns war die Tour ein voller Erfolg: „Unser Ziel ist es, die PolioPlus Society zu bewerben und bekannter zu machen - eine vernünftige Initiative, die auf der ganzen Welt Spenden sammelt, um Kinderlähmung endlich auszurotten. Mit 140.000 Dollar für die Initiative können 233.333 Impfungen bezahlt werden, und wir kommen damit unserem Ziel wieder ein Stück weit näher.“