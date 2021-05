Für die Regionalkultur mit 40.000 Chorsängern und 250.000 musisch aktiven Menschen niederösterreichweit bedeutete die Pandemie einen heftigen Keulenschlag und tief greifenden Einschnitt. Gerade das Chorwesen lag darnieder.

Online-Proben, Vorschläge aus Youtube zu Stimmbildung oder Songkreationen im Netz blieben letztlich doch nur ein schwacher Ersatz dafür, was das kulturelle Leben in den Orten und Gemeinden eigentlich ausmacht. „Regionalkultur – verbunden mit Live-Erlebnissen – schenkt zentrale Werte wie Nähe, Gemeinschaft und Freude. Der 19. Mai soll daher künftig ein Tag der regionalen Kultur sein!“, weist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf die Kraft persönlicher Kulturerlebnisse hin. Auch Bundeschorleiter Edgar Wolf aus Haag vermisste in den vergangenen 14 Monaten vor allem das gemeinschaftliche, zielorientierte Erarbeiten der Chormusik, das persönliche Spüren und Erleben des Singens sowie auch die Geselligkeit mit menschlichem Austausch nach der Probe. „Als Chorleiter ist mir schon die Vorbereitung der Proben stets wichtiges Element im musikalischen Wirken, ganz abgesehen von kurz- und langfristiger musikalischer Planung für die jeweilige Chorgemeinschaft“, ergänzt der erfahrene „Maestro“. Mitten in die Pandemie fielen die Vorbereitungen für das Österreichische Bundesjugendsingen, das immer einen wichtigen Impuls für Schulchöre darstellt. „Mit dem Chor Haag planten wir das Fest ‚Chor plus‘, ein Wochenende im Juni 2020 mit Konzerten und Begegnungen von Chören aus dem Mostviertel. Dann war ein kurzfristiges Aufflackern des Optimismus mit Planungen für diverse Advent- und Weihnachtssingen im Frühherbst spürbar, doch danach wurde allen bis jetzt wirklich viel Geduld abverlangt“, schildert der gefragte Chorseminar-Referent Wolf rückblickend die doch besorgniserregende Situation.

Neue Pläne und Programme

Nun aber soll der Blick in die Zukunft geworfen werden: Zum Einstieg in die Herbstsaison wird es die „Haager Chortage“ für interessierte Sänger aus der Region geben, für den Sommer plant die Volkskultur das „Singen unterm Himmel“. Auch der Bezirkslehrerchor „Vocale Mostviertel“ möchte manches von dem, was eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, im Herbst 2021 nachholen – von der Chorreise bis hin zu Konzertauftritten. Hierfür werden noch im Juni bei Schönwetter im Schulhof der Mittelschule Seitenstetten die Proben beginnen. „Es ist ein neues Erwachen, ein Auftakt, aber wer an den positiven Ausgang glaubt, der scheut keine Mühen, um seine gesteckten Ziele auch zu erreichen“, blickt Wolf positiv in die Zukunft.