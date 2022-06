Theatersommer Haag-Intendant: „Sind Kolonialisten im Dschungel“

Werbung

NÖN: Wie schwer war es, für Sie persönlich, auch während der Pandemie positiv gestimmt zu bleiben? Fanden Sie Trost in der Kunst?

Christian Dolezal: Ich habe auch in der Pandemie nicht erfahren müssen, wie sich Hunger, Krieg oder Obdachlosigkeit anfühlt, also ging’s halbwegs. Positiv gestimmt war ich trotzdem nicht und Trost in der Kunst fand ich auch nicht, weil keine stattgefunden hat.

Wer Ihre Präsenz auf der Theaterbühne kennt, kennt der dadurch auch den Menschen dahinter?

Dolezal: Wesentliche Facetten schon, denke ich. Was ich auf der Bühne mache hat immer sehr viel mit mir zu tun.

Man kennt Sie vor allem als Schauspieler und Musiker, nun führen sie erstmals auch Regie. Eine herausfordernde neue Rolle?

Dolezal: Ich war davor etwas nervös, habe aber festgestellt, dass ich da ganz gut aufgehoben bin. Es läuft und es wird lustig.

Als Intendant des Theatersommers Haag präsentieren Sie historische Stoffe in zeitaktuellem Gewand. Die Produktion von Shakespeares lustvoller Komödie „Wie es euch gefällt“ ist ein Klassiker. Wie, wo und wann siedeln Sie ihre spezielle Stückfassung an?

Dolezal: Wir sind Kolonialisten die sich im Dschungel breitmachen. Man wird also nicht nur die Darsteller und Darstellerinnen sehen, sondern auch Affen und allerlei Getier hören. Das selbsternannte Oberhaupt werde ich spielen. Recht ein Trottel, der gewissermaßen eine Weiterführung der Malfolio-Figur ist, die ich in den anderen beiden Shakespeare-Stücken war.

Was wünschen Sie sich für den Theatersommer 2022?

Dolezal: Wir sollen alle einen lauschigen, sehr vergnüglichen Theatersommerabend verbringen. Zum Lachen gibts auf der Welt sonst gerade eh nicht sehr viel.

