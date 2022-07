Spektakuläre Street-Show in Haag

Werbung

Cirque du Soleil, The 7 Fingers oder Cirque Eloize: Bei diesen einzigartigen und weltberühmten Zirkussen trat die international berühmte Zirkus-Gruppe „Cirque Barcode“ bereits auf. Nun wurde auch kurzfristig eine kurze Show in Haag eingefädelt, die am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr am Haager Hauptplatz stattfinden wird.

Zustande gekommen ist die Show über die Schauspielerin Charlotte Krenz, die heuer beim Theatersommer in der Shakespeare-Komödie „Wie es euch gefällt“ die Rolle der „Phöbe“ spielt. Ihr Freund, der Amerikaner Tristan Nielsen, ist Mitgründer der Zirkus-Truppe, die diese Woche in Haag zu Besuch ist und in der Sporthalle trainiert. Auftreten werden die Artisten aus Montreal (Kanada) mit ihrer halbstündigen Show „See you down the road“.

Mit dieser atemberaubenden Street-Show, bei der die Leute hoch über den Köpfen der Besucher hinwegfliegen werden, hat die Artistengruppe „Cirque Barcode“ bereits einen Award gewonnen. Die Besucher dürfen sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen.

