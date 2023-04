Haidershofner Mittelschüler sammelten Müll

Haris, Anna, Emilia, Marina und Alexander aus der 1b Klasse präsentieren ihre vollen Müllsäcke. Foto: NÖMS Haidershofen

170 Kinder, ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Warnwesten, marschierten - aufgeteilt in Klassen - durch das gesamte Gemeindegebiet und sammelten fleißig eine stattliche Menge Müll. Insgesamt wurden 49 Müllsäcke eingesammelt. Unterstützt wurden sie von den Bauhofmitarbeitern der Gemeinde, die die Abholung der gefüllten Müllsäcke übernahmen und für die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Mülls sorgten.

Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen beim Müllsammeln im Rahmen des Cleany Days der NÖMS Haidershofen. Foto: NÖMS Haidershofen

Im Anschluss an diese Flurreinigungsaktion belohnte der Elternverein der Mittelschule die fleißigen Müllsammler mit einer Jause im Schulhof. Die Gemeinde Haidershofen, allen voran Vizebürgermeisterin Monika Fürst, die als Lehrerin an der NÖMS maßgeblich an der Organisation beteiligt war, bedankt sich bei allen Teilnehmern für diese tolle Aktion. „Haidershofen ist noch lebenswerter, wenn es sauber ist“, betont Fürst.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.