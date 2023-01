Wolfsbacher Pädagogin: "Kinder müssen raus in die Natur!"

Werbung

„Unsere Kinder müssen raus in die Natur, um gesund zu bleiben, ihren Körper wahrzunehmen und um ihren Geist mit wertvollen Verknüpfungen zu nähren!“, fordert die bekannte deutsche Persönlichkeitstrainerin Vera F. Birkenbihl, die mit eigenen Lernmethoden gehirngerechtes Lernen und Lehren sowie analytisches und kreatives Denken als zukunftstaugliche Bildungsstrategie definierte.

Die Schreibung des langen „I“ wird mit Pfeil und Bogen erarbeitet. Foto: Wolf

Dieser Erkenntnis hat sich auch die Volksschulpädagogin Monika Palmetshofer verschrieben. Ihr gilt die Natur als der beste Ratgeber, Begleiter und Wegweiser, wobei für sie der wunderschöne Arbeitsraum „Natur“ eben kein Ort des Belehrt-Werdens ist, sondern vielmehr zum Ort des Lernens wird. „Natur und Lernen bedeutet, mit allen Sinnen Lerninhalte festigen, soziale Kompetenzen schulen, eigene Grenzen spüren, Selbstwirksamkeit fördern und Selbstvertrauen stärken, und das alles in Kombination mit dem Faktor ‚Spaß‘! In spielerischer, bewegter und natürlicher Atmosphäre lernen die Kids schulische Grundkompetenzen so zu verankern, dass sie diese im Schulalltag leichter umsetzen können“, verweist sie als diplomierter Kinder- und Jugendcoach auf die Bedeutung von Lernen in freier Natur.

Ob es um Grundbausteine für das Lesen, die Freude am Schreiben oder die Erarbeitung von Rechtschreibstrategien geht, ob Einmaleins-Training oder das Festigen von mathematischen Grundlagen: „Immer passiert das abseits herkömmlicher Lernmethoden“, verrät die Leiterin eines Lernkompetenzzentrums, wo sie lernschwache Kinder trainiert.

Vielseitiges Coaching für die innere Ruhe

Schon als Kind faszinierte Monika Palmetshofer die Weite der Natur, ob in den Bergen oder am Meer. „Meine ersten Coachingerfahrungen zeigten mir, dass sich die innere Enge mit einfachen Tools weitet und Raum schafft für neue Möglichkeiten, denen ich mich Schritt für Schritt annähern kann“, schildert sie.

Mit ihrem Koffer voller Kompetenzen sowie in achtsamem Umgang will sie Menschen helfen, in Bewegung zu bleiben, dadurch sich selbst zu finden und ein gesünderes Leben zu führen. Mit Wandern, Laufen, Tanzen und Yoga hat sie für sich selbst jene innere Balance gefunden, mit der sie ihre Klienten „anstecken“ will. „Bei meinem Coaching arbeite ich lösungsorientiert auf die Gegenwart, Zukunft und die Umsetzung ausgerichtet. Es geht um individuelle Weiterentwicklung und Steigerung der allgemeinen Lebensqualität. Mein Coaching dient dem ‚gesunden‘ Menschen, der Selbstreflexion betreibt. So knackt man seinen Code und findet, wonach man sucht“, ist sie als ganzheitlicher Gesundheitscoach überzeugt und ergänzt: „Du gehst beim Naturcoaching (aus dir) raus und findest innere Ruhe sowie mentale Stärke oder Antworten bei wichtigen Entscheidungen!“ Das Coaching für die Persönlichkeitsstärkung bei Kindern, die Unterstützung für stark geforderte Lehrer oder eben die „Walk & Talk-Wanderungen“ inklusive Coachingtools fördern gleichermaßen die positive Weiterentwicklung auf ganz naturnahe Weise.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.