Projekt „Miteinander lesen“ vereint HLW und VS Haag

„Shared Reading“ - miteinander lesen. Das Leseprojekt der HLW Haag vereinte die Volksschule Haag und die HLW Haag im Schuljahr 2022/23, denn das ganze Jahr über wurde regelmäßig miteinander gelesen. Die Idee ist so bestechend wie scheinbar einfach: gemeinsames Lesen ausgewählter Geschichten in Zusammenarbeit zwischen der HLW Haag und der Volksschule Haag. Initiiert wurde das Leseprojekt von den Schulbibliothekarinnen der HLW Haag, Renate Grafendorfer und Ursula Wirlinger. Wöchentlich wurden die beiden Professorinnen von Schülerinnen und Schülern der HLW Haag begleitet, um mit den Erst- und Zweitklässlern in der Volksschule gemeinsam zu lesen.

Diese Zeit bereitete allen Beteiligten große Freude: den kleinen Menschen, weil sie wöchentlich ihre Fortschritte beim Lesen „jemand Fremdem“ zeigen durften, und den HLW-Schülern sowie den Schulbibliothekarinnen, weil sie erlebten, mit welcher Freude junge Menschen an das Lesenlernen herangehen. Ebenso erfreut über dieses Projekt zeigten sich die VS-Direktorin Andrea Preißler sowie alle Klassenlehrerinnen in der VS.

Die Schulbibliothekarinnen bedankten sich mit Urkunden sowie kleinen Lesebüchlein bei den Erst- und Zweitklässlern. Die Lehrerinnen der VS und ihre Klassen wiederum beschenkten die HLW Haag-Schülerinnen für die Lesestunden mit Merci-Schokolade und vielen lieben Worten. Alle waren sich einig: „Wir würden uns freuen, wenn dieses Projekt im nächsten Schuljahr fortgesetzt werden kann.“ Alle Infos dazu und zum schulischen Angebot der HLW Haag gibt es beim Come & See am 22. September von 16 – 18 Uhr und am 23. September von 9 – 11 Uhr.