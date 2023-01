Ernsthofner Karneval: Angriff auf die Lachmuskeln

Werbung

Die Vorbereitungen für den 16. Ernsthofner Karneval laufen nach der zweijährigen Pause wieder auf Hochtouren. In gewohnter Manier werden heuer wieder die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher im mehrstündigen Programm auf die Probe gestellt. Dabei werden Promis und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft ebenso aufs Korn genommen wie „regionale Größen“. Neben den zahlreichen Live-Beiträgen wird es auch 2023 wieder einen Filmbeitrag mit der versteckten Kamera unter dem Titel „Voll erwischt“ geben.

Dafür wurde in den vergangenen Wochen wieder fleißig gedreht. Die bestehende Energiekrise wurde zum Anlass genommen, um angekündigte Stromabschaltungen in Haag und Energieberatungen über Windräder in Haidershofen durchzuführen. Die Energie-Kontroll-Gesellschaft Ernsthofen (EKG) setzte sich aus dem bewährten Team der Ernsthofner Karnevalisten rund um Präsident Alfred Eglseer zusammen.

Der Kartenvorverkauf für den Karneval startet am Freitag, 13. Jänner, um 18 Uhr im Musikheim Ernsthofen, der weitere Kartenvorverkauf und auch telefonische Reservierungen sind dann ab 16. Jänner im Gemeindeamt möglich. Veranstaltungstage sind: 10., 11., 17., 18. und 20. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 12. Februar und am 19. Februar um jeweils 17 Uhr in der Stockschützenhalle.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.