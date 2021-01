Eine ähnlich intensive Vorbereitung auf das Home-Schooling während der Corona-Wellen wie das Stiftsgymnasium Seitenstetten hat wohl selten eine Schule. Vor 15 Jahren hat Direktor Markus Berger den Europäischen Computer Führerschein (ECDL) höchstpersönlich an seiner Schule etabliert. Nun bekam er von OCG-Präsident Wilfried Seyruck die Auszeichnung als erfolgreichste ECDL-Schule Niederösterreichs überreicht. Insgesamt 470 Einzelmodule – von IT-Security Datenbankanwendungen über Tabellenkalkulationen bis Bildbearbeitung – haben die Schüler nämlich im Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen.

„Dass Informatik am Stiftsgymnasium Seitenstetten buchstäblich Chefsache ist, merkt man an der hervorragenden Ausbildung“, erklärte OCG-Präsident Wilfried Seyruck nach seinem Gespräch mit dem Direktor. Tatsächlich unterrichtet der Mathematik-, Geografie- und Informatik-Professor Markus Berger neben seiner Funktion als Direktor auch noch selbst in zwei Fächern. Den Informatik-Unterricht bestreitet er mit drei Kolleginnen und einem Kollegen – alle mit entsprechendem Studium oder PH-Ausbildung. „Dass sich ausnahmslos alle Schüler zur unverbindlichen Übung „Informatik“ anmelden, lässt keinen Zweifel an der inhaltlichen und pädagogischen Qualität des Unterrichts. Das ist zweifellos vorbildlich und alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, betonte Seyruck bei der Übergabe der Auszeichnung als erfolgreichste ECDL-Schule in Niederösterreich.

E-Learning-Tag bereits 2012 organisiert

Dass sein Gymnasium mit 445 Schülern im Jahr 2019 insgesamt 470 ECDL-Einzelmodule erfolgreich abschließen konnte, erklärt sich Direktor Berger mit der hohen Akzeptanz des Europäischen Computer Führerscheins unter den Schülern und vor allem unter den Eltern. Sehr zufrieden waren die Eltern übrigens auch, wie die Schule durch die beiden Phasen mit Home-Schooling gekommen ist. Die Basis dafür wurde in langjähriger Arbeit gelegt. In verschiedensten Fächern wird zum Teil mit digitaler Unterstützung auch im EDV-Saal unterrichtet. Seit zehn Jahren gibt es eine eigene E-Learning-Plattform am Stiftsgymnasium. Im Jahr 2012 wurde sogar ein E-Learning-Tag organisiert, an dem die Kinder einer Klasse zuhause unterrichtet wurden.

„Weil mit der E-Learning-Plattform alle Schülerinnen und Schüler sowie die große Mehrheit der Lehrer bestens vertraut sind, waren wir im Vergleich mit vielen anderen Schulen sehr gut vorbereitet“, glaubt Berger. Mit Schwierigkeiten habe aber auch das Stiftsgymnasium zu kämpfen gehabt. Man nehme sich als Lehrer im Home-Schooling einfach quantitativ zu viel vor, meint Berger. Einer möglichen weiteren Phase der Schulschließungen sieht der Direktor mit Gelassenheit entgegen. „Wir können uns zwar noch immer weiter verbessern. Aus pädagogischer Sicht brauchen wir keine Angst davor zu haben.“

Qualität statt Quantität bringe auch der ECDL, ist Berger überzeugt. Um die Schüler auf die Computer-Führerschein-Prüfungen vorzubereiten, werden in den Unterricht mehr Übungsphasen eingebaut. Das vermindere zwar die Quantität der Inhalte. „Dafür sitzt der Lernstoff wirklich“, sagt Berger. Diese zertifizierte Qualität der IT-Ausbildung habe große Vorteile. „Die Firmen wissen, was ein Bewerber kann, der den EDCL absolviert hat. Das hilft unseren Schülern sogar bei Ferialjobs.“

Weil Berger Informatik als unentbehrliche ergänzende Kulturtechnik sieht, gibt es an seinem Gymnasium ab dem nächsten Jahr auch eine Tablet-Klasse. „Die Schule integriert den Informatik-Unterricht überall dort, wo es zielführend und sinnvoll ist. Damit erkennen alle Beteiligten – also Schüler, Lehrende und Eltern – wie nützlich, hilfreich und kreativ die Arbeit mit Computer sein kann“, freut sich OCG-Präsident Wilfried Seyruck über den Weg der Schule.