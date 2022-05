Verspäteter Valentinstag in St. Valentin

Werbung

In den letzten beiden Jahren musste der Empfang der Bürgermeisterin zum Valentinstag Corona-bedingt entfallen. Trotzdem wurden die traditionellen und beliebten Valentinstagsprodukte auf den Markt gebracht. Heuer waren dies der Sugo Amore und die Kräuter Amore, die ab 14. Februar zu kaufen und auch bald vergriffen waren. Zehn weitere Produkte, nämlich die neu aufgelegten „scharfen Valentiner“ und „süßen Valentinerinnen“, hatte man noch in petto. Daher lud Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr am Samstagnachmittag den Gemeinderat und Stadtmarketing-Beirat zur Präsentation der Schnäpse und Liköre in den Hof von Karl Halbmayr.

Schnäpse waren das erste Valentinstagsprodukt

Im Jahr 2010 wurde die Idee der Valentinstagsprodukte zum ersten Mal umgesetzt. Die damals neue Citymanagerin Doris Haider rief mit sechs Schnapsbauern das Projekt „Die scharfen Valentiner“ ins Leben. Im Jahr darauf folgten mit den „süßen Valentinerinnen“ die Liköre. „Sie sind zu einer Marke unserer Stadt geworden und auch ein beliebtes Geschenk“, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, warum die Schnäpse und Liköre heuer neu aufgelegt und die Etiketten neu gestaltet wurden. „Das Besondere ist nicht nur die Qualität des Produktes, sondern auch die Etikette mit dem Foto der Person, die den Schnaps oder Likör gemacht hat“, strich die Stadtchefin die Besonderheit des neuen Valentinstagsprodukts hervor. Von den damaligen sechs Schnapsbauern sind fünf auch diesmal wieder mit dabei. Bei einigen hat allerdings die nächste Generation das Projekt übernommen und steht nun mit ihren Gesichtern hinter den Produkten. Im Gespräch mit der Bürgermeisterin durften alle Produzenten ihre Produkte präsentieren, ehe es auch für die Gäste ans Probieren ging. „Kostet euch durch und machen wir uns ein paar schöne Stunden“, rief Kerstin Suchan-Mayr zum Verkosten auf.

