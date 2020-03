Nach wie vor liegen drei positive Testergebnisse von Engel-Mitarbeitern im Werk Schwertberg und von einem im Werk St. Valentin vor (alle stammen aus Oberösterreich). Mehr wurden es über das Wochenende nicht. „Es liegen auch schon erste Testergebnisse von Mitarbeitern vor, die sich in Quarantäne befinden. Die sind Gott sei Dank bislang alle negativ“, berichtet Pressesprecherin Susanne Zinckgraf.

Dennoch entschied das Unternehmen am gestrigen Sonntagabend, das Stammwerk in Schwertberg vorerst für zwei Tage, also heute Montag und morgen Dienstag, zu schließen. „In Schwertberg und der Region um Schwertberg haben sich die Dinge anders entwickelt als etwa in St. Valentin, daher hat sich die Geschäftsleitung zu diesem Schritt entschieden“, informiert Zinckgraf.

Im Engel-Werk St. Valentin bleibt somit der Betrieb weiterhin aufrecht.

