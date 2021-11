Impfbus in Haag wurde gestürmt

Steigende Infektionszahlen und die 2G-Regel bescheren den Impfbussen des Landes derzeit großen Zulauf. So auch in Haag, wo sich am Mittwoch rund 600 Menschen aus dem Westen des Bezirks und aus dem angrenzenden Oberösterreich ihre Impfung abholten. "Die ersten haben sich schon um 12.30 Uhr angestellt, obwohl erst um 15 Uhr mit dem Impfen begonnen wurde", schildert die designierte Haager Stadtamtsdirektorin Katrin Giritzhofer, die gemeinsam mit Lisa Dieminger für die Organisation seitens der Gemeinde zuständig war.

Zu viele Impfwillige für einen Arzt

Aufgrund des großen Andrangs war bald klar, dass die notwendige Menge an Impfungen für einen Arzt nicht zu schaffen ist. Über Notruf 144 organisierte Bürgermeister Lukas Michlmayr daher noch zwei zusätzliche Ärzte. Diese wurden vom Amstettner Impfzentrum abgezogen, wo ein Ansturm von Impfwilligen ausgeblieben war.

480 Impfungen wurden ins System eingegeben. "Die restlichen werden nachgetragen. Das ist sich zeitlich nicht mehr ausgegangen. Wir glauben, dass es über 600 Personen waren", erklärt Giritzhofer. Gerechnet hatte man mit der Hälfte. "Wir haben 300 Nummern vorbereitet gehabt", ergänzt sie. Die Hälfte der Impfungen dürften laut Giritzhofer Erststiche gewesen sein, die restlichen Auffrischungsimpfungen.