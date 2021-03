Am vergangenen Freitag war eine Haager Abordnung rund um Bürgermeister Lukas Michlmayr und Stadtamtsdirektor Rudolf Mitter zu Besuch in der Impfstraße in Amstetten, um sich bei Bürgermeister Christian Haberhauer über den Ablauf und die Organisation zu informieren. Außerdem unterhielt man sich über die aktuellen Themen und Schwerpunkte.

Ein großes Thema war dabei natürlich die Situation mit Covid-19. „Es freut mich, dass ich hier die positiven Erfahrungen der Impfstraße Amstetten mitnehmen konnte. Haag hat eine Größe, sodass von der Bevölkerung erwartet wird, dass wir das auch anbieten. Sollte mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, werden wir in Haag so bald wie möglich ebenfalls eine Impfstraße errichten“, betont Bürgermeister Michlmayr.

Wann dies der Fall sein wird, ist momentan noch nicht genau absehbar. „Wir gehen derzeit von genügend Impfstoffen und einer Öffnung der Impfstraße mit Anfang Mai aus“, konkretisiert der Stadtchef die Pläne. In der Mostviertelhalle, in der die beiden Massentestungen durchgeführt wurden, wird die Impfstraße aber eher nicht errichtet werden. „Wenn in der Halle wieder kleinere Veranstaltungen möglich sein sollten, wollen wir diese mit der Impfstraße nicht blockieren“, stellt Michlmayr klar. Eine mögliche Location hat er jedoch schon im Hinterkopf.

Schon jetzt bittet er die Nachbargemeinden, das Rote Kreuz und die Ärzte aus der Umgebung um Unterstützung, um den logistischen Aufwand einer Impfstraße gemeinsam zu meistern.