Alle zwei Jahre geht abwechselnd mit dem großen Volksfest das Haager Stadtfest über die Bühne. Der Stadtmarketingverein bietet hierbei an drei Tagen ein buntes Programm mit viel Musik, einem Bieranstich im Festzelt am Hauptplatz, einem Frühschoppen am Sonntag und einem umfangreichen Programm für Kinder an.

Im heurigen Jahr verzichtet man jedoch auf die Austragung des Festes, das am zweiten Septemberwochenende geplant war. „Wir haben zwar mit der Organisation begonnen, aber es ist noch nicht viel passiert“, war für Obmann Gerhard Stubauer schon vor längerer Zeit absehbar, dass die Coronamaßnahmen ein Stadtfest im herkömmlichen Sinne und in der bisherigen Größenordnung nicht zulassen.

„Wenn man ein Zelt aufstellt, kann man die Regeln wie Sitzplatzzuweisung ja nicht einhalten. Wir haben daher vor zwei Wochen beschlossen, dass der Stadtmarketingverein heuer kein Stadtfest durchführen wird“, stellt Stubauer klar. Ganz gestorben ist das Stadtfest für heuer zum derzeitigen Zeitpunkt aber trotzdem noch nicht. „Es kann sein, dass die Gemeinde ein Fest in kleinerem Umfang machen wird“, verrät Stubauer.

Das bestätigt auch Bürgermeister Lukas Michlmayr: „Das Stadtfest ist noch nicht vom Tisch. Wir überlegen, ob wir es in einer abgeschwächten Version durchführen.“ Dass man kein Zelt am Hauptplatz aufstellen wird, steht aber auch für den Stadtchef fest. „Das geht nicht mit den Vorschriften“, betont Michlmayr. Was auf jeden Fall stattfinden wird, ist der Dirndl-gwandsonntag am 13. September. „Es kann sein, dass wir da einige Tische am Hauptplatz aufstellen. Aber das muss ich nach seinem Urlaub erst mit unserem Pfarrer besprechen“, erklärt Michlmayr. Eine endgültige Entscheidung, ob man ein kleines Stadtfest veranstalten wird, soll Ende August fallen.