Handelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche unter 400 Quadratmetern dürfen seit Dienstag wieder aufsperren. Sie müssen jedoch Bestimmungen wie Abstand halten, Einlassbeschränkungen und Maskenpflicht einhalten. Pro 20 Quadratmeter ist nur ein Kunde erlaubt. Vorgaben, die die Betriebe angesichts der Verluste in den letzten Wochen, in denen die Geschäfte gänzlich geschlossen waren, ohne Proteste in Kauf nehmen. „Jeder, der die Möglichkeit hat, sperrt auf. Wir sind alle froh, dass wieder aufgemacht wird“, sagt Gerhard Ebner stellvertretend für die Mitgliedsbetriebe des Vereins „Westwinkel“.

Wer ins Geschäft will, muss läuten

In seinem Elektrohandel in St. Valentin will Ebner die Bestimmungen rigoros einhalten. Zum Schutz seiner Mitarbeiter und Kunden darf immer nur eine Kundschaft ins Geschäft. „Damit wir nicht den ganzen Tag mit Schutzmasken im Geschäft sitzen müssen, haben wir den Zutritt so geregelt, dass die Kunden läuten müssen. Wenn wir die Türe öffnen, haben wir dann natürlich Masken auf“, erklärt Ebner. Das wird auch von den Kunden verlangt, die sich vor Betreten des Geschäftslokals auch die Hände desinfizieren müssen.

Auch das Raiffeisen Lagerhaus in St. Valentin ist wieder für seine Kunden da. Die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig im Geschäft sein dürfen, liegt hier bei 40. Besonders schwer getroffen hat das Zusperren der Geschäfte den Blumenhandel, wo viel Ware vernichtet werden musste. Umso größer war die Erleichterung bei der Gärtnerei Weber in St. Valentin, diese Woche wieder zu öffnen. Um die Kunden zu schützen, werden die Mitarbeiter hier Schutzvisiere tragen.

Mit der Öffnung der Geschäfte wird der von Gerhard Ebner und Apotheker Andreas Hoyer im März initiierte Westwinkel-Zustellservice beendet. „Es ist jetzt nicht mehr notwendig, aber wir lassen es in der Pipeline. Sollte es Kundenbedarf geben, dann können wir es auf die Minute wieder starten“, erklärt Ebner.